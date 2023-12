El excanciller Jorge Faurie, quien oficia de colaborador en la organización de la asunción del presidente electo Javier Milei, detalló hoy que el futuro mandatario pronunciará "una oración muy breve para los parlamentarios" en el Congreso y luego dará "un mensaje a la Nación delante del público".



"Va a ser en el Congreso, pero inmediatamente luego de eso el presidente dará un mensaje, que será de una oración muy breve para los parlamentarios que están allí reunidos en la Asamblea. Luego sale y hace un mensaje a la Nación delante del público", señaló Faurie en la puerta del Hotel Libertador, en el barrio porteño de Retiro.



Al salir de ese edificio, donde Milei reside desde finales de octubre, el excanciller detalló que después de la jura en el Congreso, el electo jefe de Estado irá por la tarde a la jura de ministros, luego al tedeum y por último al Teatro Colón.



Faurie también indicó que aún no tiene confirmada la presencia del presidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva en la asunción de Milei porque "todavía no volvió al Brasil".



"Está en el extranjero, y en Brasil nos dicen 'tengan paciencia', ya le vamos a decir cómo hacemos nuestra delegación", agregó.



Sobre las presencias confirmadas, enumeró: "Rey de España (Felipe VI), presidente de Uruguay (Luis Lacalle Pou), presidente de Chile (Gabriel Boric), presidente de Paraguay (Santiago Peña), presidente de El Salvador (Nayib Bukele) y el primer ministro de Hungría (Viktor Orbán)".



Además, remarcó que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro "no contestó todavía en particular" pero que sí le envió una lista de "invitados".



"Sabemos que él tiene un desplazamiento previsto en el exterior, en algún lugar de Europa del Este, ya se verá", añadió en relación a Bolsonaro.



Faurie recalcó que su labor como colaborador forma parte de "una segunda o tercera línea que nos encargamos de lo práctico e instrumental" y que se enmarca en organizar "cuánto lugar hay, quiénes van, a qué hora y la sucesión de actos del día 10.