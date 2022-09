Los investigadores del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron este miércoles a la casa donde vivía Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, detenidos y acusados por el intento de asesinato de la ex jefa de Estado. El procedimiento fue pedido por el fiscal Carlos Rívolo a la jueza María Eugenia Capuchetti. Quieren saber si en el lugar puede haber algún otro elemento de interés para la causa que no había sido detectado en las primeras horas posteriores al hecho.

El procedimiento se llevaba adelante en un monoambiente de la calle Uriburu a 700, de Villa Zagala, en San Martín. Es donde el joven alquilaba desde hacía ocho meses luego de haber puesto él en alquiler la propiedad de su madre fallecida, en el barrio porteño de Villa del Parque. Ese alquiler era su principal ingreso, detallaron los investigadores.

“Se buscan elementos de interés”, fue la escueta respuesta de los investigadores que tienen contacto con la causa, cuando Infobae quiso saber por qué el procedimiento. Un segundo procedimiento se ordenó sobre la calle Terrada, en donde el joven ya no se alojaba. El procedimiento le fue ordenado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la fuerza que está concentrado las diligencias y la investigación en las últimas horas.

Fue en la casa de Montiel en San Martín donde se encontraron las dos cajas de 100 balas calibre 9 milímetros que quedaron secuestradas en la causa y forman parte de la imputación en su contra. También se incautó inicialmente una laptop, una libreta de enrolamiento, dos tarjetas SUBE, una tarjeta WALA, tres hojas con calcos de tatuajes y un certificado de nacimiento brasileño a nombre de una mujer de apellido Sabag. Además, secuestraron documentación del detenido, como una fotocopia de su DNI, un certificado de actividades esenciales con motivo de la pandemia de coronavirus, un certificado médico, un certificado de discapacidad a nombre del detenido expedido por la Junta Evaluadora de Quilmes y una radiografía dental. También se halló documentación de la pareja de Sabag Montiel, entre ella un currículum, dos tarjetas de Mercado Pago, un certificado de nacimiento, uno de estudios y una fotocopia de su DNI.

Entre las medidas dispuestas, la jueza también ordenó inspeccionar los autos que eran propiedad de Sabag Montiel. “Están estado de abandono”, dijeron fuentes judiciales. Se trata de Chevrolet Prisma, que es el que Sabag Montiel explotaba como chofer; y un Peugeot 207 Compact, quedó tirado en la esquina de las calles Elpidio González y Concordia.

El joven de 35 años no tiene vínculos familiares. No tiene relación con su padre que vive en Brasil. Su madre falleció hace unos años. Según sus conocidos, hubo una mutación en su conducta a partir de ese momento. Vivía desde hacía pocos meses con Brenda, con la que tampoco había tenido una relación larga previamente. Desde que fue detenido no tuvo contacto con nadie. Está encarcelado con la misma ropa con la que fue detenido el jueves por la noche cuando le apuntó con una Bersa calibre 32 a la cabeza de Cristina Kirchner, en medio de la militancia kirchnerista que la esperaba en la puerta de su casa.