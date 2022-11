Alfio “Coco” Basile se refirió por primera vez a la detención de Sabrina, su hija, quien permaneció diez días presa por un presunto vínculo con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner el pasado 1° de septiembre, y aseguró que “no tiene nada que ver”.

Esta mañana, en diálogo con Radio Mitre, el exfutbolista comentó cómo fueron los días en los que Sabrina Basile estuvo privada de su libertad. “Sinceramente la pasé como el orto. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sabés lo que es?”, expresó.

Aunque ella está activa en política, el ex DT de la Selección afirmó que ella sería incapaz de hacer algo así. “La conozco a mi hija. Ella es política, está con la política, pero nada que ver de cosas graves, nada misterioso y eso que dicen”, indicó.

Y siguió: “No pasa nada. No quiero hablar del tema para no hacerlo relucir otra vez, que no sigan con lo mismo”, sostuvo.

Sabrina Basile estuvo presa entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre acusada de formar parte de Revolución Federal, una agrupación de derecha que según la Justicia “alentó a la persecución, al odio y a la violencia”, el cual estaría detrás del atentado a Cristina Kirchner.

La mujer fue procesada por incitación a la violencia junto al líder del grupo, Jonathan Morel, así como a Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra.