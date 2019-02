El fallo por el encubrimiento en el atentado a la AMIA llegará a la Cámara Federal de Casación. Después de escuchar las condenas y absoluciones, fiscales, querellantes y acusados prometieron apelar la sentencia luego del 3 de mayo próximo, día en que se conocerán los fundamentos que tuvo el Tribunal Oral Federal 2 para llegar hoy a su decisión.

Los primeros en apelar serán las defensas del ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamos Mûllen y José Barbaccia. Los ex fiscales sostuvieron que los estaban condenando por un delito por el que nunca fueron indagados: incumplimiento de los deberes de funcionario, mientras que el ex juez buscará revertir ante Casación la cantidad de delitos que le impusieron y le fijaron la pena más alta.

Se descuenta que el Ministerio Publico apele por las absoluciones de aquellos a los que buscaba condenar.

Los familiares, en tanto, también llegarán a Casación con sus apelaciones, en este caso para tratar de logar una condena de los que fueron absueltos. La falta de condena para Carlos Menem fue lo que más los irritó. Sin embargo, las querellas de Memoria Activa, APEMIA y los policías bonaerenses que estuvieron presos por el atentado hicieron hincapié en que el fallo permitió demostrar que todas las irregularidades denunciadas a lo largo de estos años existieron.

"La verdad es que estoy muy emocionada. Los jueces del tribunal en principio dijeron que existió todo lo que Memoria Activa denunció como graves delitos en toda la investigación. Por eso hay culpables… De la absolución de Menem, ¿qué decir? La verdad que es triste. Él sabía que el atentado iba a ocurrir, desviaron pistas", dijo Diana Malamud.

Laura Ginsberg, de APEMIA, señaló a Infobae que incluso hubo condenas que no esperaban, como la de los fiscales que habían quedado en una "zona gris". "Pero lo que se demostró es que funcionarios de la SIDE, un ex juez, ex fiscales, ex policías y un personaje como Telledlin actuaron desde distintos estamentos del Estado, por lo que el Estado fue responsable", sostuvo.

Y agregó: "¿Alcanza? No, no alcanza, porque los jueces dijeron que no iban a extraer testimonios para seguir investigando a más funcionarios y al juez Alberto Santamarina de Lomas de Zamora que armaba causas paralelas con la SIDE".

"Si sentís olor a mierda en este edificio, no son los baños, es este edificio", se lo escuchó decir a Sergio Burstein, familiar de las victimas, después del veredicto.

En tanto, el ex comisario Juan José Ribelli le dijo a Infobae: "Por más que Galeano, Müllen y Barbaccia hayan dicho que yo vine a buscar venganza, yo vine por Justicia y el Tribunal oral me dio la razón al condenarlos". "Vamos a analizar el fallo y vamos a recurrir por los delitos por los que fueron absueltos", afirmó.

Por su parte, la DAIA expresó través de un comunicado su "satisfacción" por la absolución de Rubén Beraja (ex presidente de la institución). A su vez, junto con la AMIA manifestaron su "disconformidad por las penas relacionadas con los delitos de peculado y privación ilegítima de la libertad que el Tribunal le atribuyó al ex juez Juan José Galeano, por considerar que no fueron probados durante el juicio."

No obstante, en términos generales ambas entidades declararon su "respeto por la decisión del Tribunal". Aunque adelantaron que esperarán hasta conocer los fundamentos del fallo para analizar en detalle el veredicto.