Tal como había anticipado, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo de la causa por el atentado en su contra, que ocurrió el pasado 1 de septiembre en el exterior de su su domicilio de Recoleta. Después de hacerlo compartió en su Twitter el documento de 37 páginas con los motivos por los cuales se opone a que la magistrada siga a cargo del expediente, firmado por sus abogados. Parte de esas razones plantean que habría un vínculo entre el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, con el atentado, y que la jueza federal sería “parcial”.

“Si esta instrucción la completa María Eugenia Capuchetti, todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”, aseveró el patrocinio de la vicepresidenta en uno de los tramos más fuertes del escrito judicial que lleva fecha de este lunes.

Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel.https://t.co/TlgXHZJtt6 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2022

En esas páginas que llevan la firma de José Manuel Ubeira y Marcos Andazábal, los abogados de Cristina Kirchner, hablan de un “cúmulo de irregularidades” que -según explicaron- hicieron perder la confianza en la magistrada.

“Esta querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez. Aun así, la decisión fue confiar en la imparcialidad de la doctora Capuchetti y en que las falencias de la pesquisa fueran solo errores”, plantearon en la primera parte del documento.

Sin embargo, dijeron que a casi dos meses y medio del atentado hubo “una serie de resoluciones netamente arbitrarias” y mencionaron una “total parálisis investigativa”, que entendieron como una “manifiesta imparcialidad” contra la parte que corresponde a Cristina Kirchner.

Asimismo se quejaron al decir que las medidas de prueba que solicitaron los abogados fueron en su enorme mayoría rechazadas, no realizadas o llevadas a cabo tarde, pese a que -de acuerdo a lo que plantearon- la eficacia de estas acciones dependía de la celeridad.

“Por otro lado, la magistrada decidió no delegar la instrucción, pero paralelamente no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, indicaron en los fundamentos generales que luego detallaron punto por punto.