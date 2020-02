Tras la suspensión de la ley de movilidad en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno anunció los aumentos que tendrán las jubilaciones y pensiones para el segundo trimestre del año. El aumento será de 13% para las jubilaciones mínimas y AUH.

“Es un orgullo y una satisfacción poder hacer este anuncio porque había mucha suspicacia cuando se suspendió la movilidad jubilatoria y lo real y concreto es que hoy podemos decir que se ha dispuesto, a través de un decreto que será aprobado la semana que viene, que haya un aumento para la jubilación mínima, asignaciones familiares y AUH del 13%. Se compone de un aumento de una suma fija de 1.500 pesos para todos los beneficios y un aumento del 2,3% adicional. De esta manera, el total de beneficios que superan a la formula derogada es del 86,8%. Es decir, el 86,8% de los beneficios están recibiendo un incremento mayor que el 11,56 que correspondía a la formula derogada”, dijo Vanoli.

La medida se anunció a través de una conferencia de prensa a cargo del presidente Alberto Fernández, del director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli, y de la titular del PAMI, Luana Volnovich.

“Es un día formidable, no nos olvidamos de los jubilados. El compromiso es con los que menos tienen”, dijo el presidente Fernández. ´"Me cansé de leer que habíamos congelados las jubilaciones y es evidente que no", aseguró.

Los funcionarios detallaron que el costo fiscal de la medida es de neutra, teniendo en cuenta el bono de $5.000.

Además, Volnovich, titular del PAMI, anunció un vademécum con 170 medicamentos, principios activos, “necesarios para cuida la salud de los adultos mayores”, según detalló. “Tiene una lógica no presupuestaria, como ocurrió en los últimos años, sino de cuidado de la salud”, expresó y aseguró que los medicamentos “aumentaron descontroladamente en los últimos años y que los jubilados tenía que elegir entre comprarlos o pagar la luz”.

“La inversión de $30.000 millones financiado con recursos propios del PAMI”, dijo la funcionaria.

Remarcó que los 170 medicamentos están construidos en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Confederación de Médicos de la Argentina.

“La lógica que quisimos imprimir es la lógica no presupuestaria. Durante estos años la lógica que se siguió para dar o no un medicamento fue la presupuestaria y no la del cuidado de la salud. Nuestra lógica es sanitaria. Tenemos que incentivar esos tratamientos adecuados. No queremos intoxicar ni sobre medicar a nuestra población”, aseguró.