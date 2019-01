El Ministerio de Transporte decidió derogar anoche la resolución de reválida de licencias a pilotos extranjeros, lo que había provocado que los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) levantaran el paro de 48 horas previsto para hoy jueves desde las 6. Sin embargo, en Aeroparque hay vuelos demorados y cancelados porque ahora los trabajadores realizan asambleas.

"A pesar de que no hay ningún motivo, ahora no están operando. Los gremios estarían en una especie de asamblea que es una forma de estar de paro y perjudicar a los pasajeros", indicó Tomás Insausti, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil. El funcionario remarcó que hay sindicatos que están buscando que "los vuelos no salgan".

Según el funcionario aeronáutico, la medida en Aeroparque y en Ezeiza también repercutirá con demoras y cancelaciones en los aeropuertos del interior. A pesar de eso, el primer vuelo que llega a San Juan en la mañana, aterrizó a las 7,10, según informaron desde Aeropuertos 2000.