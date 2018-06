Movimiento. Según un relevamiento de la Cámara de Comercio de San Juan, el 80 por ciento de los locales comerciales abrieron sus puertas, aunque destacaron que las ventas bajaron un 70 por ciento respecto a un día normal.

Fuera de que a nivel nacional las centrales obreras indicaron que el paro tuvo un alto nivel de acatamiento, en San Juan se vio reflejado con niveles bajos de ausentismo tanto en las escuelas, la administración pública como en el comercio, en los que el porcentaje de inasistencia rondó el 30 por ciento. Ese fue el parámetro que utilizó el Ejecutivo local para sostener que la medida de fuerza se sintió con menos intensidad que en el resto del país, pese a que en rubros como el transporte y el sector bancario, el paro fue total. Por otro lado, tanto el gobernador Sergio Uñac como el secretario General de la CGT local, Eduardo Cabello, destacaron que la huelga tiene que ser tenida en cuenta por la administración macrista como un llamado de atención ante el incremento de la inflación y la devaluación que afecta directamente al salario de los trabajadores (Ver protagonistas).



Según los datos oficiales emitidos por la Secretaría de la Gestión Pública, el porcentaje de trabajadores que no asistió al Centro Cívico fue del 32 por ciento de un total de 4.660 empleados. La cifra no fue diferente para los establecimientos educativos. Según el Ministerio de Educación, el nivel de acatamiento al paro en el turno mañana fue del 35,25 por ciento promedio para todos los niveles y modalidades, mientras que para el turno tarde, el porcentaje fue del 32,28 por ciento. Las áreas más afectadas fueron la Primaria y Secundaria, donde la inasistencia rondó el 50,5 y 53,5 por ciento respectivamente.



En el caso del comercio, Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, destacó que los locales del Gran San Juan "estuvieron abiertos en un 80 por ciento y hubo una importante concurrencia por parte de los empleados, que fue del 70 por ciento. El problema fue que, con la falta de colectivos y bancos, el movimiento fue escaso y las ventas fueron un 70 por ciento menos que en un día normal".



Otro de los rubros que tuvo una actividad normal fue el de los supermercados. Según el delegado local de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Cabrera, hubo una apertura casi del 100 por ciento de los principales centros de compra.



Es más, según indicó la entidad en un informe nacional, las pérdidas en la facturación del sector comercial por el paro fueron de 9.745 millones de pesos y "difícilmente las ventas que se perdieron hoy se recuperen en otros días de la semana", manifestaron.



Para Roberto Gattoni, ministro de Hacienda local, que el paro se haya sentido con menor intensidad en la provincia se debe a que "el humor social en San Juan es diferente. La gente percibe que hay un esfuerzo por parte del Gobierno por mejorar y mantener la actividad económica. Un reflejo de eso fue el acuerdo salarial que alcanzamos con los estatales, con la incorporación de la cláusula gatillo si la inflación supera el 17 por ciento. Fue el mejor acuerdo que se llegó en el país".





Protagonistas

SERGIO UÑAC - Gobernador

"A nivel nacional, el paro ha tenido una contundencia que debe llamar a la reflexión al Gobierno nacional. Además, debe ser una jornada para analizar qué camino debe tomar el país. En ese marco, los primeros favorecidos deben ser los trabajadores".

EDUARDO CABELLO - Secretario General de CGT

"Este paro se puede llegar a repetir con mayor contundencia si el Gobierno nacional no empieza con un diálogo profundo y sincero con los trabajadores. Nosotros queremos que la Nación crezca y sabemos que esto es molesto, pero no nos dejan otra opción".

GUILLERMO CABRERA - Delegado local de CAME

"Está demostrado que con los paros no se logra nada. La crisis que está atravesando el país es muy dura y estamos convencidos que la mejor manera de salir de esta situación es trabajando. Hay fundamentos para la queja, pero hay motivos que son políticos".