El polémico plan de viajes de egresados gratis anunciado el viernes por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para 250 mil estudiantes tuvo ayer el aval de Cristina Kirchner y del ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.

Cristina Fernández de Kirchner señaló ayer que el diario Clarín "no dijo nada" cuando el expresidente Mauricio "Macri le regaló a la mamá (Alicia Blanco Villegas) y al hermanito (Gianfranco Macri) el blanqueo de 35 millones de dólares", pero "sí es un regalo" si el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, "subsidia con 30 mil pesos el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios".

"Andaaa", escribió la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, en dos posteos que acompañó con tapa del diario que tituló: "Kicillof, de campaña con los estudiantes: regalará los viajes de egresados".

"Cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares, Clarín no dijo nada. Del regalito de los 44 mil millones de dólares del FMI, que nadie vio pero que todos y todas tenemos que pagar, tampoco", apuntó la vicepresidenta.

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que el anuncio de viajes de egresados gratis que formuló en la Costa Atlántica el viernes el gobernador bonaerense Axel Kicillof es "una estrategia política válida" y forma parte de la "política educativa" que lleva adelante el Gobierno nacional.

"El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela", dijo en declaraciones a CNN radio.

El plan de Kicillof apunta a los chicos que votan por primera ves en estas elecciones.