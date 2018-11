Protagonista excluyente. Miguel Ángel Pichetto habla con su tropa. Después de algunas concesiones del Gobierno, le garantizó los votos para aprobar el Presupuesto.

Con el apoyo de los senadores peronistas que integran el bloque Argentina Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, el oficialismo del Senado se encaminaba a noche, al cierre de esta edición, a convertir en Ley el Presupuesto 2019 que marcará el rumbo del último año de gobierno de Mauricio Macri.

La sesión arrancó a las 14.20 pero como se anotaron más de cuarenta oradores, se preveía que la iniciativa recién se votaría entre las 3 y las 5 de la madrugada de hoy.

El expediente fue defendido por los legisladores de Cambiemos, y cuestionado duramente por la oposición, aunque algunos legisladores del peronismo ya anunciaron que votarán a favor.

En este sentido, Pichetto aseguró el apoyo de los legisladores de Tierra del Fuego con lo que Cambiemos tendría los votos para aprobar el presupuesto. Pero no fue gratis, la gobernadora Rosana Bertone negoció con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ventajas impositivas y petroleras.

El acuerdo con los fueguinos Julio Catalan Magni y José "Nato" Ojeda quedó evidenciado con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que repone beneficios fiscales y aduaneros para petroleras con proyectos en la isla, y de una resolución de la AFIP que favorece a la industria fueguina en materia impositiva y que frena una ola de intimaciones contra empresarios del sector. Por el beneficio a las petroleras, en Tierra del Fuego estiman que podrían generarse unos 3 mil empleos.

Esas medidas tenían un fuerte rechazo adentro del Gobierno. Por un lado, Nicolás Dujovne se resistía a reponer los beneficios a las petroleras por un tema de ahorro fiscal, mientras que el jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, rechazaba el cambio impositivo.

Con este escenario de toma y daca, se abría un horizonte optimista para el Gobierno que anoche confiaba contar con los votos que le aseguren la aprobación final al Presupuesto 2019 que contempla un fuerte ajuste y que está hecho a la medida de lo que pide el FMI en el marco del acuerdo stand by con Argentina.

La propuesta contempla déficit cero, una inflación interanual promedio del 23%, una caída de la economía del 0,5%, y destina más del 70% de los recursos al gasto de jubilaciones, salud y planes sociales.

El proyecto supone un valor para el dólar en promedio de 40,10 pesos. Entre otras cuestiones, prevé que la recaudación tributaria subirá un 38,9%, que se aumentarán los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social en un 34,2%.

Además de la llamada ley de leyes, los senadores también debatirían la Adenda al Consenso Fiscal firmado por 18 gobernadores y la revisión a la reforma a Bienes Personales aprobada en Diputados.

El pago de Ganancias llegará para los jueces

El interbloque Cambiemos de Diputados avanzó ayer en la búsqueda de consensos para que los jueces e integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, por lo que el tema sería aprobado en la sesión prevista para el próximo miércoles. El objetivo se lograría tras realizar algunas modificaciones al proyecto original presentado por el radical Luis Borsani, que estuvo a punto de debatirse en la sesión del pasado 25 de octubre, tras la votación del Presupuesto 2019 en la Cámara Baja. A diferencia de la iniciativa original, el nuevo texto establece que el pago del tributo será gradual ya que sólo se aplicará sobre los incrementos que obtengan jueces e intregrantes del Poder Judicial a partir de la sanción de la ley. En esa progresividad, técnicos del bloque radical estimaron que la total imposición de Ganancias sobre los sueldos del sector se podría completar en cuatro o cinco años.

La nueva redacción del proyecto está en sintonía con los expresado por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. "La cuestión no es si pagan o no pagan Ganancias, la cuestión es la intangibilidad de la remuneración. No está en juego pagar Ganancias, lo que está en juego es si eso implica una reducción del sueldo de bolsillo de los jueces y funcionarios", había afirmado el jefe del tribunal.

La intención de Cambiemos es dictaminar el proyecto en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del próximo martes, para llevarlo un día después al recinto.