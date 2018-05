Embestida. Massistas, kirchneristas, justicialistas y la izquierda unieron fuerzas en Diputados y pretenden aprobar su proyecto de tarifas el miércoles que viene.

Los bloques opositores que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dieron ayer un paso clave para votar en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone actualizar las tarifas de luz y agua de acuerdo a la variación salarial. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó que si el Congreso lo aprueba, el presidente Mauricio Macri prevé vetarlo.



Pese a que el oficialismo consiguió una firma más que la oposición para imponer el dictamen de rechazo (23 a 22), esta última consiguió el objetivo que buscaban en la reunión de ayer: que se cumplimentara el dictamen para que quede habilitado su tratamiento en el recinto con mayoría simple.



Cumplida esta instancia, la oposición pedirá una sesión especial para el miércoles de la semana próxima con el fin de aprobar el proyecto.



Más allá de la derrota en la comisión de Presupuesto, desde la oposición apelan al reglamento para sostener que el proyecto que se impone (y por ende se trata en primer término) es el que reúne más firmas sumando las de todas las comisiones que analizaron el proyecto. Así, interpretan que las sumas de las firmas de las comisiones de Obras Públicas, Defensa del Consumidor y Presupuesto arrojan 51 para la oposición y 47 para el oficialismo, lo que los habilita a ponerlo a consideración en primer término en la sesión de la semana que viene.



La iniciativa que el arco opositor buscará aprobar propone retrotraer las tarifas de servicios públicos a diciembre de 2017 y actualizarlas de acuerdo a la variación salarial, además de una rebaja del IVA del 50% para consumidores y una reducción del 27% que actualmente pagan las pymes.



El alcance de la propuesta establece también que a los beneficiarios de la tarifa social no se les cobrará el IVA en sus boletas.



En la apertura de la reunión, el presidente de esa comisión, el macrista Luciano Laspina, pidió al menos una semana más de plazo a la oposición para emitir el dictamen, a la espera de los informes técnicos que revelen el costo fiscal que tendría el proyecto impulsado por la oposición.



Uno de los autores de la iniciativa, el massista Marco Lavagna, señaló que "como el Gobierno hizo el aumento de tarifas sobre el supuesto de una inflación baja, de entre el 8 y el 10% anual; y evidentemente no lo cumplirá, ahora debe aflojar con las tarifas".



Desde el interbloque Argentina Federal, Diego Bossio, expresó: "Cuando desde el Gobierno nos hablan del costo fiscal excesivo decimos que somos conscientes de que las cuentas tienen que estar equilibradas; pero hay que ver también si estas tarifas son sustentables o no para las familias y las pymes".



En defensa de la política tarifaria, el radical Luis Pastori calificó al proyecto de la oposición como "absolutamente irracional, o sea no dotado de razón, absurdo, disparatado, inverosímil e ilógico".



En nombre del Frente para la Victoria-PJ, el exministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof dijo que "el proyecto apunta a darle una clara perspectiva económica a las familias, a las pymes y a los pequeños productores".



Pero el Gobierno está decidido a frenar la embestida opositora: Marcos Peña señaló que el proyecto opositor es "absolutamente inviable en términos fiscales y de una gran irresponsabilidad". "Seguramente, si sale así, terminará siendo vetado", anticipó el jefe de ministros, quien dijo no creer que exista "espacio para una demagogia" que "ponga en peligro la posibilidad de desarrollo para los argentinos".



Anuncio de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, anunció ayer la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos en la tarifa social de luz y gas. Además, recordó que "los "los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso nacional.