El Senado avanzó este miércoles en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, en el cual se dio dictamen al proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Poder Ejecutivo. De esta forma, será debatido en el recinto de la Cámara alta la semana que viene.

Durante el encuentro, la presidenta del equipo de trabajo, María de los Ángeles Sacnun, informó que la normativa pasará al Senado con "cambios y modificaciones". Por su parte, la oposición las tildó de "maquillaje" y reiteró que no acompañará la iniciativa.

Según expuso Sacnun al inicio de la reunión, que se realizó por videoconferencia, el plenario realizó cinco audiencias con más de 50 oradores y 21 horas de exposiciones, por lo que aseguró que "se han escuchado todas las voces". Más tarde, se refirió a la aplicación de una serie de cambios al proyecto oficial, los cuales se incorporaron a partir de los mencionados encuentros.

"Por el criterio de especialidad en el ámbito no penal, resolvemos en el dictamen que hemos ido elaborando no unificar al fuero Civil Comercial con el Contencioso Administrativo, sino crear un Tribunal de Resolución de Conflicto de Competencias. Es uno de los temas que el Ejecutivo advirtió a la hora de mandar el proyecto al Senado", detalló la senadora kirchnerista.

Además, anunció cambios en el sorteo para la elección de jueces, quienes serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito y anónimo.

A pesar de las modificaciones, la legisladora aseguró que se preservará "el objetivo central del proyecto", que es "el de mantener la independencia del Poder Judicial, y que jueces y fiscales sean personas probas y honestas que no tengan relación con el poder político de turno".

Como estaba previsto, la iniciativa fue respaldada por los legisladores del Frente de Todos que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio se opuso.

Desde el espacio opositor también cuestionaron los cambios anunciados y adelantaron que no votarán a favor del proyecto. En ese sentido, la legisladora Silvia Giacoppo afirmó que "no hay voluntad de escuchar" y se refirió a las modificaciones como "maquillaje". "No vamos a acompañar, no sería responsable", aseguró.

Con el dictamen alcanzado, el oficialismo buscará que el proyecto se trate la semana próxima en el recinto, donde tiene el respaldo suficiente para obtener la media sanción y que finalmente llegue a Diputados.

El proyecto pierde apoyo en la Cámara baja

En la Cámara baja, sin embargo, la situación es complicada para el Gobierno. Tras la manifiesta negativa de Juntos por el Cambio a apoyar la iniciativa, Córdoba Federal y Consenso Federal también confirmaron que no aportarán votos para su aprobación.

La decisión del primero de los cuadros representa cuatro voluntades menos a favor del proyecto oficial. La bancada está integrada por los legisladores Alejandra Vigo, Carlos Gutiérrez, Pablo Cassinerio y Claudia Márquez.

Por su parte, el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, de Consenso Federal, explicó que "sin acuerdo político fuerte y extendido la reforma judicial es inviable". Dijo que "está claro" que no existe este consenso y ratificó el rechazo del bloque que preside Eduardo "Bali" Bucca.

