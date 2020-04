Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, debió someterse este jueves a un test para saber si tenía coronavirus, tras recorrer el hospital General Manuel Belgrano, de San Martín, en el que se detectaron 18 casos positivos.

El resultado de la prueba del mandatario provincial dio negativo, informó el Ministerio de Salud de Buenos Aires en un escueto comunicado.

"El cuerpo médico que asesora al mandatario le comunicó la novedad" al gobernador, indicó el organismo. De esta manera, Kicillof retomará su agenda para los próximos días.

En Twiiter, Kicillof agradeció "la sincera preocupación que surgió alrededor de este episodio" y anunció que seguirá con las actividades previstas.

"Como Gobernador no podría estar en mi casa viendo cómo esto avanza; sabiendo que los trabajadores de la seguridad, la salud, la educación, están más expuestos. Estoy recorriendo, viendo las obras, qué se necesita. Me eligieron para esto y lo voy a seguir haciendo", aseguró.

El sanatorio fue el centro de la atención luego de que su director informara que diez enfermeros y cinco médicos tenían el Covid-19. Luego, se confirmaron tres casos más. Cinco días antes, el gobernador había recorrido sus instalaciones.

Por precaución, el exministro de Economía no asistió a la reunión en Olivos con el presidente Alberto Fernández y el resto de los mandatarios provinciales, en el que el Gobierno presentó su plan para la deuda.

Nicolás Rodríguez, director del hospital, explicó en TN que el brote los tomó por “sorpresa” porque “se dio en un área de cuidado mínimos, intermedios, donde se respetaron protocolos”.

"No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad y por eso el protocolo no establece aislamiento. Pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores, a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad", explicó más temprano en diálogo con radio La Red.