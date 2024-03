Continúa vigente el pago único y anual de la Ayuda Escolar definida por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El beneficio está orientado a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo en edad escolar.

¿Cómo reclamar si no cobré la ayuda escolar en marzo?

Para completar el reclamo es necesario seguir una serie de pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Anses.

Ir al menú "Hijos".

Hacer click en "Presentar Certificado Escolar", para obtener el formulario correspondiente a cada hijo.

Completar los datos requeridos y seleccionar "Generar", para generar el certificado.

Imprimir el certificado y llevarlo a la institución escolar para que lo completen y firmen.

Ingresar nuevamente a Mi Anses y hacer click en "Presentar Certificado Escolar".

Cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

Una vez que la presentación se haya realizado correctamente, el beneficiario recibirá el pago dentro de los 60 días.

¿Quiénes no pueden cobrar la ayuda escolar?

Quienes reciban un ingreso mensual bruto superior a $1.077.403 por persona o de $2.154.806 de Ingreso Familiar no podrán cobrar la Ayuda Escolar en marzo. Además, tampoco accederán al beneficio quienes no cumplan con los requisitos o no hayan presentado toda la documentación correspondiente.

¿Quiénes reciben la Ayuda Escolar automáticamente?

Las familias que acrediten antes del fin de cada año la escolaridad de sus hijos entre 4 y 17 años inclusive, van a recibir la Ayuda Escolar en el mes de marzo del año siguiente.

Un punto clave para el trámite es que si el beneficiario no presentó el certificado escolar de 2023, corresponde presentar el de 2024. Una vez que ese paso se haya realizado correctamente, el interesado recibirá el pago dentro de los 60 días.

En cambio, para quienes ya hayan presentado el certificado 2023, desde la ANSES indicaron que "el pago automático se efectúa junto a las asignaciones con el calendario de marzo, que comienza el miércoles 8, según la terminación del documento de identidad".