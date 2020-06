La intervención y posible expropiación de Vicentin alteró los ánimos de varias usinas empresarias, de parte de la sociedad, de la oposición e incluso generó cortocircuitos en el propio seno del Gobierno, donde se volvió a evidenciar claramente la interna entre el albertismo y el ultrakirchnerismo que responde a Cristina Kirchner.

En medio de nueva polémica, el conductor radial y televisivo Baby Etchecopar se refirió al tema y reveló la opinión del ex presidente Mauricio Macri sobre la crisis de la compañías agroexportadoras y el rol del Gobierno.

Macri, quien viene manteniendo un perfil bajo desde que dejó la Casa Rosada, le comentó sobre su preocupación respecto de las instituciones y la necesidad de sostenerlas, y le pidió ser uno de los interlocutores para llevar calma y mantener la paz social.

Etchecopar, quien se habla con el ex presidente cada 15 o 20 días, contó en diálogo con Infobae cómo fue su última conversación: “Estaba en la preproducción del programa y le dejé un mensaje. Uno como periodista siempre quiere saber en qué anda, si iba a hablar en este momento, sobre todo a raíz de las denuncias sobre posibles escuchas ilegales durante su gobierno”.

“Yo quería saber si iba a hablar, porque hasta ahora salvo (Patricia) Bullrich, desde Cambiemos nadie dice nada, y es indispensable que los argentinos sepamos que hay una fuerza opositora”, explicó el conductor.

Para Etchecopar, que Macri hable a través de su partido no es suficiente. Así, recordó el día que el ex presidente Raúl Alfonsín, en una misa celebrada en memoria a los caídos en la guerra de Malvinas, se subió al púlpito para contestar la acusación de monseñor José Miguel Medina. “Raúl contestaba todo”, dijo y convocó al ex mandatario a “que ponga los huevos arriba de la mesa y hable”. “Quiero que salga y me explique por qué nos dejó solos”.

Según el conductor de radio y televisión, Macri estaba con su mujer cuando le respondió el mensaje y le resaltó que la gente está muy golpeada por todo lo que está viviendo. “Me dijo que debíamos apoyar las instituciones, la democracia y al Gobierno de Alberto para que no sea víctima de los conflictos internos”.

Se refería al cortocircuito que generó la intervención y posible expropiación de Vicentin en el interior del gobierno, más precisamente entre el sector que representa el presidente y el ala más dura del kirchnerismo, que responde a la vicepresidenta.

“'No es momento para aventar fantasmas. Hay que pasar el mal momento de la cuarentena', me dijo. Y yo me siento con la responsabilidad que muchos políticos no tienen", consideró Etchecopar.

El conductor recordó también el respaldo que le brindó al ex presidente en situaciones similares. “A Macri lo apoyé mucho durante su gobierno, cuando estaba débil, cuando lo atacaban en Plaza de Mayo, cuando le hacían los paros. Me puse la camiseta para defenderlo”, consideró.

Las expresiones de Macri se enmarcan en el proceso decisorio de la gestión de Alberto Fernández que desnudó el caso Vicentin, los giros en la intervención de la empresa agroexportadora, y la incipiente fisura política en la coalición del Frente de Todos.

