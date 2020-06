Fabiola De Castro, la hija del "paciente cero" de coronavirus en Necochea, habló sobre la salud de su papá y el baby shower que se organizó en plena cuarentena y que dejó decenas de contagiados. Los vecinos señalan a su familia como una de las responsables por la propagación de la enfermedad en la zona. "A veces no lastima tanto un virus sino la gente al difamar", expresó.

La mujer, que tiene 34 años, está cuidando a su papá. Ella, su pareja y su hija de siete años también se contagiaron, por lo que los cuatro están cumpliendo la cuarentena juntos.

"Son días de angustia y muy difíciles como familia. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a toda la gente que nos acompañó", dijo De Castro, quien aseguró que recibieron amenazas por parte de los vecinos.

Según la reconstrucción epidemiológica que hicieron las autoridades de Necochea, el "paciente cero" sería el papá de De Castro, quien días antes había regresado de la ciudad de Buenos Aires. Los motivos por los que el hombre viajó aún no fueron confirmados y circulan distintas versiones.

"Hay cosas que mi papá no sabe porque no utiliza las redes y estaba aislado en el hospital, lo vamos poniendo al tanto de la situación de a poco", explicó la mujer.

El hombre no participó del "baby shower", pero estuvo en contacto con la mujer que hizo los souvenires para el festejo y que contagió a sus tres hijos, que sí asistieron a la reunión.

De Carlo señaló que se sintieron estigmatizados por haberse contagiado y contó que muchas personas con enfermedades y otros problemas se pusieron en contacto con ella por sentirse identificadas. "Tengo coronavirus, pero no me siento mal por eso", aseguró.

Yo hablo como hija y puedo contar lo que sucedió y hablar de mí. Si mi papa tiene que pedir disculpas, prefiero que lo haga él", dijo la mujer. Y agregó: "Yo estoy dedicada a mi salud y, llegado el momento, la Justicia y los abogados investigarán".

"No me gusta salir en los medios, estoy lejos de querer ser farándula o algo por el estilo. A veces no lastima tanto un virus sino la gente al difamar. Se dijeron muchas cosas de nosotros, es muy duro que te acusen de que tenés un amante o que hablen de tus hijos", concluyó.

