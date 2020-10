Invitada al 56º Coloquio de IDEA que este año por la pandemia se realizó de forma virtual, la ex presidente de Chile y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet advirtió ante los empresarios por el aumento del populismo y dijo que es "clave" el Estado de Derecho.

“Es clave el Estado de Derecho que tiene que funcionar, es clave que las instituciones cumplan su rol, porque muchas veces la gente siente que el acceso a la justicia no es igual para la gente con recursos que para la que no tiene recursos", expresó la ex mandataria en su exposición.

En ese sentido, definió que “hoy es más dificil gobernar que nunca" y amplió: "Las situaciones complejas son muchas: el mundo está extremadamente polarizado, hay crecimiento del populismo, del nacionalismo y de la xenofobia”.

También se refirió, aunque sin nombres propios, a "importantes líderes mundiales" que intentan "menoscabar el multilateralismo". Y sumó: "No es fácil gobernar hoy en día y no es fácil para los empresarios ver cómo se generan incentivos".

Sobre ese punto, recordó que es posible "trabajar en conjunto buscando incentivos para que la economía siga creciendo, genere riquezas para el país pero que también tenga un beneficio para las clases medias y los sectores más vulnerables”.

La pandemia del coronavirus fue uno de los temas centrales de su discurso, en el que destacó que “estamos atravesando problemas muy complejos y globales: una catástrofe climática, una pandemia, la más profunda recesión desde la Segunda Guerra Mundial que amenaza a llevarnos al primer aumento de la pobreza mundial desde 1998, empujando a más de 100 millones de personas a la extrema pobreza”.

“La pandemia amenaza los logros alcanzados en materia de salud y educación en los países más pobres y a nivel regional, América Latina es ya junto con Asia la región más afectada del planeta. Las cifras de muertes son terribles y se calcula que llegaremos al medio millón de muertes a fin de años”, expuso Bachelet.

Respecto del aspecto económico dijo que los datos son "aterradores" y que según estimaciones recientes de CEPAL, "la región de América Latina y el Caribe tendrá una caída del PBI de 9,1% durante este año y se estima una tasa de desempleo alrededor del 14%". Y analizó: "Esto va a afectar a los sectores más vulnerables, a las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal”.

En su análisis, Bachelet consignó que "esto ocurre en un contexto de creciente insatisfacción popular con el funcionamiento del régimen democrático y una sensación de que la democracia no está desarrollando los elementos y el bienestar que esperábamos, que no es suficiente ir a votar sino que el deseo es participar mucho más en las tomas de decisiones”.

También resaltó que hay en la sociedad "un profundo distanciamiento con los modelos económicos que han generado mayor pobreza y no riqueza compartida" y que todo esto "se ha manifestado en protestas sociales en los últimos dos años”.

Sobre el rol en este contexto de las empresas, la Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas consideró que "se enfrentan a retos complejos y decisiones difíciles" y que es "un socio crucial en los esfuerzos para la recuperación de esta crisis”.

“Necesitamos que los empresarios asuman las responsabilidades de hoy y mañana, evaluando los costos y beneficios a largo plazo en sus actividades, trabajando en asociación con la sociedad civil, los jóvenes y académicos y otros, para construir comunidades fuertes”, expresó Bachelet frente al sector empresarial.

Para eso, propuso un objetivo conjunto para "generar un mundo y una economía más inclusiva donde la prosperidad pueda ser compartida y más verde, respetando la naturaleza y la biodiversidad”.

Y concluyó: “Quiero invitarlos a fortalecer su compromiso con el sistema multilateral a través de sus organizaciones representativas. Debemos crear un ambiente mundial propicio para el trabajo decente, la inversión y la sostenibilidad. Los Derechos Humanos deben ocupar un lugar central en esto”.