Luciana Báez, hija de Lázaro Báez, ratificó ayer ante la Justicia que su padre tenía el manejo total de las decisiones que se adoptaban en el grupo empresario que encabezaba, y afirmó que tanto ella cuanto sus hermanos ocupaban roles muy secundarios vinculados con la relación familiar.



En sintonía con lo que declararon sus hermanos varones (Martín y Leandro) en la víspera, en el marco de la causa ‘Los Sauces‘, la mayor de las hijas mujeres de Báez declaró durante dos horas y aseguró que ‘antes de tomar una decisión se le consultaba‘ al padre, jefe del clan empresario familiar.



Luciana declaró en relación con la investigación sobre la sociedad ‘Los Sauces‘, en la que Lázaro Báez aparece relacionado con la familia Kirchner. Cuando el fiscal Carlos Rívolo le preguntó sobre qué criterios se tomaban las decisiones, aseveró: ‘No lo sé, supongo que era su amistad con Néstor‘, el expresidente Kirchner, revelaron fuentes judiciales.



No obstante, Luciana Báez dijo que sólo vio una vez a Néstor Kirchner, en una situación de saludo social, y nunca conoció a Cristina Fernández cuando era presidenta, y a sus dos hijos, Máximo y Florencia. ‘Lázaro tenía relación con Néstor, no sé si tenían otros socios porque él no comentaba‘, recordó Luciana.

(DyN)