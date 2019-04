A primera hora de este viernes, Interpol emitió un alerta roja para capturar al empresario de la carne Alberto Samid. Según la notificación lo buscan en Belice, luego de que se lo viera por última vez en el aeropuerto de Panamá antes de tomarse un avión hacia el Caribe.

El documento que se distribuyó esta mañana identifica al "Rey de la Carne" como una persona "violenta". "Si bien se trata de un individuo de avanzada edad, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir con las órdenes de la autoridad pública", explica la notificación que ordena su detención a nivel internacional.

El empresario es buscado desde el miércoles luego de que se emitiera una orden de detención por no asistir a las audiencias del juicio oral en su contra por evasión impositiva.

La causa contra Samid empezó por una denuncia de la AFIP en 1996, es decir hace 23 años. La estrategia del "rey de la carne" era aplazar lo máximo posible la instancia de juicio oral hasta que prescriba.

En aquella época, el ente recaudador sospechó que Samid y los nueve enjuiciados habían formado una asociación ilícita para evadir el pago de impuesto en su cadena de carnicerías, "La Lonja", y que además vendían parte de la faena en el mercado negro de la carne.

El miércoles, ya desde la clandestinidad, Samid habló con C5N en donde expresó que no se va a entregar. "Me voy a entregar cuando Stornelli presente su teléfono en Dolores. Si ellos que son la Justicia no la cumplen, porqué la voy a cumplir yo", dijo.

Fuente: Minuto Uno