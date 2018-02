El Gobierno nacional dispuso ayer, a través de un decreto de necesidad y urgencia, un paquete de medidas en el marco del proceso de reforma del Estado, que comprende la liquidación de Lotería Nacional y la reducción de integrantes del Directorio del Banco de la Nación Argentina.



Con la firma del presidente Mauricio Macri, el decreto 95/2018 -publicado ayer en el Boletín Oficial- incluyó reformas a algunos aspectos de la Ley de Ministerios, que deberán ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso Nacional.



Según los considerandos del decreto, los cambios se fundamentan en que "resulta necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como tornar más eficiente la gestión pública".



El decreto traslada funciones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social: son las de "entender en la ejecución de obras públicas relativas a procesos de integración socio-urbana", como así también las de "intervenir en el desarrollo de ciudades integradas, inclusivas, sustentables".



En tanto, en el área de discapacidad, se dispone que es imperioso "un proceso de centralización en un único organismo especializado", propicia "la supresión" del Servicio Nacional de Rehabilitación como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, y transfiere "sus funciones a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad".



En tanto, al disponer la liquidación de Lotería Nacional, la norma enfatiza que, de acuerdo con la Constitución Nacional, "el poder de policía en la materia es de carácter local, teniendo los estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires plena competencia sobre los mismos". Por ello, sostiene que "no existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente explota Lotería Nacional".



Agrega que, "por las razones expuestas, en lo que hace a la Ley 25.295, y la escasa relevancia que tiene en el mercado de juego lúdico, tampoco parece procedente mantenerla en vigencia, desde que la materia de juegos de azar no resulta una función del Estado Nacional".



Con la liquidación, queda sin efecto el Concurso de Pronósticos Deportivos (Prode) y el billete impreso "La Grande de la Nacional". Entre los fundamentos, el Gobierno asegura que la Lotería Nacional "no permite generar los fondos necesarios para solventar las erogaciones que demanda".



Las modificaciones abarcan también al Banco Nación, cuyo directorio fue reducido al modificarse la Carta Orgánica. Ahora, "el gobierno de la institución estará a cargo de un directorio formado por un presidente, un vice y ocho directores". "La reducción permite agilizar y dotar de mayor eficiencia al funcionamiento del directorio, criterios ambos que contribuyen al ahorro en el gasto público", fundamenta la medida.



Además, el Gobierno autorizó al Banco Nación a brindar financiamiento a "Fondos Semilla", que brindan asistencia financiera para la creación de empresas.



A su vez, el decreto del Ejecutivo también modifica competencias de los ministerios de Agroindustria, de Educación y de Energía y Minería. Tras la polémica que suscitó el megadecreto dictado en enero para la "desburocratización del Estado", se aclara que "la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes". Télam

"Por primera vez en cien años"

El presidente Mauricio Macri destacó ayer que "por primera vez en cien años" un gobierno logra "bajar el gasto público, el déficit, la inflación y los impuestos" en Argentina, "un país que comienza a caminar porque es capaz de construir su futuro", durante un acto que encabezó en la localidad jujeña de Perico.



Macri viajó ayer a Jujuy donde, junto al gobernador Gerardo Morales, visitó la localidad del Volcán (foto), que sufrió un alud hace un año, visitó Humahuaca, donde jugó un partido de fútbol, y encabezó el acto de habilitación de dos zonas francas en las localidades de Perico y La Quiaca.



"Por primera vez en 100 años logramos que baje el gasto público, que baje el déficit, la inflación y los impuestos. Argentina volvió a crecer. Todos sabemos que esto solamente es el comienzo de un maravilloso camino que nos permitirá generar oportunidades", señaló Macri. Al hablar en el acto realizado en Perico, donde autorizó dos zonas francas en la localidad homónima y La Quiaca, el Jefe de Estado consideró que la gente está "orgullosa de ser parte de una Argentina que comienza a caminar".