Según los últimos datos del INDEC, en el Gran Buenos Aires, la pobreza volvió a subir y llegó al 45%. En este contexto, Margarita Barrientos habló Jorge Lanata y contó la dura situación que atraviesa junto a su comedor.

“Hace dos meses teníamos 2700 personas con viandas, y cada día son más”, aseguró la fundadora de “Los Piletones”. Al respecto explicó que allí brinda “las cuatro comidas porque mucha gente vive en la calle”.

“Hoy viene gente con vergüenza que nunca ha ido a un comedor”, sentenció Margarita Barrientos, y mencionó que la crisis “afecta a la clase media la situación que estamos viviendo”: “Algunos tienen trabajo y no les alcanza. En algún momento capaz pagaban un alquiler”. “A otros, el plan no les alcanza”, agregó y también relató que “el que alquilaba y vive bajo un puente, el changarín, se acerca todo los días”.

Por otra parte, indicó que sigue trabajando en el interior, con su fundación que se mantiene con sus propias donaciones. “Ahí no recibimos ayuda de ninguna clase. No se hasta cuando pero seguimos. Me está costando mucho”, afirmó.

Margarita Barrientos va a lanzar un taller textil y precisa colaboración

Durante la entrevista, la activista social también reveló que lanzará un polo textil para dar trabajo. Hace años tenía un taller con sus compañeras Diana y Juliana, y le habían regalado máquinas para estampar.

“Muchos chicos que vivían en la calle se engancharon”, reveló, y deseó: “Capaz podamos sacarlos de la maldita droga y darle una oportunidad a las mujeres”. De todos modos, necesita “máquinas recta, collareta y overlock”, por lo que le pidió ayuda a los oyentes.