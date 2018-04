Pensando en las presidenciales. Barrionuevo (segundo de izquierda a derecha) asumió ayer la intervención del Partido Justicialista, pensando en las presidenciales.

Luis Barrionuevo asumió ayer la intervención del Partido Justicialista (PJ) con un acto en la sede partidaria en el que afirmó que "de acá saldrá la fórmula para el año que viene", en referencia a las elecciones presidenciales.



Al respecto, el coordinador de equipos políticos del intervenido Partido Justicialista nacional, Julio Bárbaro, indicó que desde la nueva conducción partidaria quieren "una interna donde el peronismo tenga de candidatos a (Sergio) Massa, (Juan Manuel) Urtubey y (José Manuel) De La Sota", de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.



Al hablar en la sede partidaria de la ciudad de Buenos Aires, Barrionuevo convocó "a los que se fueron porque no tenían cabida", se definió como "un soldado de la Justicia" y negó ser "funcional a (Mauricio) Macri". "Hoy es el inicio para abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha para que sea una alternativa el año que viene", afirmó.



Barrionuevo se presentó ayer en el partido para tomar las riendas de la intervención, tras el fallo de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini, quien aceptó la apelación que había presentado la conducción partidaria destituida que encabezaba José Luis Gioja, pero al mismo tiempo ratificó al sindicalista gastronómico como interventor.



La intervención se generó a partir de un pedido de los dirigentes sindicales de las 62 Organizaciones Peronistas, Carlos Acuña, Guillermo Rojas y Horacio Valdez, para que la Justicia declare "el estado de acefalía" del partido.



Los peticionantes estimaron que "ninguno de quienes arrogan el mandato de afiliados, a la fecha cumplen ese requisito" de conducir el partido y representar a los afiliados. Como fundamento de esto, enumeraron que "así las cosas, vemos cómo se realizan convocatorias en las que participan hermanos de frustrados candidatos, dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales, exfuncionarios que sólo podían ejercer alguna función a la sombra de la expresidente y que en la actualidad nadie reconoce".



"De acá saldrá la fórmula para el año que viene", dijo Barrionuevo. En el pasaje que dedicó a criticar al presidente Mauricio Macri, el interventor del PJ cuestionó que "el Gobierno no conoce la pobreza, los telares, los talleres, el olor a pyme; conoce de countries, de Punta del Este, de Miami".



Consultado por la prensa, tras su discurso, sobre la posibilidad de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea parte de la convocatoria amplia que realizó, Barrionuevo dijo que el llamado que hace es "a todos los que son peronistas", pero se distanció: "Los que tienen causas tienen que ir a la Justicia -remarcó-, no tienen nada que ver con nosotros".



"Vuelve el peronismo, y no venimos para sacar cinco puntos, venimos para ganar", chicaneó Barrionuevo, en una alusión al último resultado electoral del PJ, con Florencio Randazzo como candidato a senador en la boleta que se quedó con el sello del partido, tras la decisión de Cristina Kirchner de competir bajo el nombre de Unidad Ciudadana.



Fuente: Télam





Un auditorio con varios gremialistas



Ayer al mediodía, el sindicalista Barrionuevo encabezó el acto en el salón Juan Carlos "Chueco" Mazzón, de la sede del PJ nacional, ubicada en Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires.



A su derecha, lo acompañó Carlos Campolongo, quien se ocupará de la relación con la prensa; a la izquierda del jefe gastronómico se ubicó Julio Bárbaro, nombrado como coordinador de equipos.



También estaba en el estrado Horacio Ferro, presentado por Barrionuevo como "apoderado del PJ" en la intervención decidida por Servini. En un auditorio colmado, se aglutinaron militantes del partido y de gremios como el del vidrio, el de la carne y el de los perfumistas, además de los gastronómicos que lidera Barrionuevo.