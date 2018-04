Invitado al programa Animales Sueltos, Luis Barrionuevo volvió a hacer hincapié en su estrategia renovadora y aseguró que aún les "sobra tiempo" para elegir la fórmula que le haga frente a Cambiemos, a quien pronostica que vencerán en un ballotage. "Dentro de 90 días van a ver cómo se recupera el peronismo. No me preocupa no tener candidato. Macri tiene el 40% de aceptación y un 60% en contra, en un ballotage le ganamos", se mostró confiado.

Al hablar de nombres propios para encabezar el partido, el sindicalista afirmó tener varias opciones, entre los que sorprendió nombrando al presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó (no renovará su banca) y al actual ministro del Interior Rogelio Frigerio. "Antes estuvieron con nosotros, ahora con ellos, pueden volver a estar de este lado. Son elementos valiosísimos que pueden trabajar para esta reencarnación", agregó. Además, aclaró que José Manuel de la Sota, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey también forman parte de la lista.

Consultado por el futuro de Cristina Kirchner como posible candidata por afuera del PJ, Barrionuevo se mostró indiferente. "Con el peronismo en reconstrucción, Cristina no va a mantener la cantidad de votos que tuvo la última vez. Hoy por hoy no saca más de 15 puntos", se animó a pronosticar luego de confesar que, con su llegada como interventor judicial del partido, cree que le arruinaron los planes a Jaime Durán Barba, quien apostaba a un panorama con Gioja encabezando el partido y Cristina Kirchner como candidata opositora de cara a las elecciones de 2019.

"No veo bien a Macri. Como dirigente sindical le di una mano, le di tiempo. Me dijo que en seis meses salíamos adelante. Yo pensaba que iba a tardar menos de dos años, pero ya pasó demasiado tiempo. Estos chicos de los countries, los CEOs, no inventaron ni desarrollaron ninguna solución porque no tienen el conocimiento de lo que es la política, el país no es una empresa para ganar plata", criticó a la conducción actual, de la cual remarcó que tienen "más de 50 funcionarios denunciados ante la Justicia".

Recientemente nombrado como interventor del partido por la jueza federal Servini de Cubría ("me sorprendió mucho su asignación pero no la intervención, era necesaria porque el peronismo estaba en extinción"), el ex senador y diputado de la Nación dio detalles sobre los resultados de la reciente auditoría que se realizó dentro del partido. "Había muchas irregularidades. El PJ fue utilizado por Unidad Ciudadana para conseguir avales, estaba al servicio del kirchnerismo, que se sirvió de los emblemas y el dinero del partido para beneficio propio", denunció.