Tras el discurso que ofreció esta mañana el presidente Macri, en el que confirmó las retenciones, el impuesto a las exportaciones y la reducción de ministerios, el senador Roberto Basualdo dio su punto de vista y aseguró que le pareció un mensaje “realista”. “No estoy de acuerdo con la retenciones o las subas de impuestos, pero no queda otra”, sostuvo.

“Pienso que el discurso fue realista. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y no se le puede pedir ese esfuerzo al consumidor que no puede llegar a fin de mes, a las pymes que están tratando de no cerrar o a los jubilados que tienen sueldo mínimos. Hay que exigírselo a quienes tienen mayor poder adquisitivo”, afirmó el Legislador nacional.

A la vez, comentó que “como dijo el Presidente, no podemos gastar más de lo que tenemos, necesitamos tener déficit cero. Yo no estoy de acuerdo con las retenciones o la suba de impuestos, pero no queda otra. Hay que pedir solidaridad a los sectores que más tienen, las mineras, el campo, las empresas. Si no, lo que esos sectores tienen tampoco va a valer”.

Y terminó diciendo: “Los sobreprecios en la obra pública, los bolsos, todo eso pasó, pero quien se tiene que ocupar de eso ahora es la Justicia. Nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante y para eso tenemos que hacer un esfuerzo, ser solidarios y aportar. No queda otra”.