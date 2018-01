Tras el anuncio del presidente Mauricio Macri sobre la reducción en un 25 por ciento de los cargos políticos en el Estado nacional, congelamiento de los sueldos de funcionarios y exclusión del Gobierno de familiares de ministros, el senador nacional Roberto Basualdo se refirió a la medida. El representante por San Juan le puso reparos al decreto y opinó que “hay que analizar cada caso en particular”.

“Hay diferentes puntos de vista. Hay gente que trabaja y es mala, siendo o no familiar de alguien, y gente que es idónea, siendo o no familiar. Me parece que lo importante es eso, la idoneidad, el mismo Presidente reconoció que iba a haber gente buena que iba a tener que dejar su puesto”, comentó Basualdo.

Y agregó: “Creo que la medida es buena, pero lo importante es que se analice cada caso particular, para que no se utilice mal. Hay que tener en cuenta que también hay personal que está en planta permanente y no se la puede sacar así como así”.

A la vez, aclaró: “De todos modos, son posturas. A la gente le gusta esa medida y hay que escucharla”.

En cuanto al pedido al Congreso y a las provincias, afirmó que “creo que más que nada en lo que se centra el Presidente es en la disminución del 25 por ciento del personal. Y en este caso habrá que analizar cada caso también. A lo mejor hay sectores en lo que se sobra mucha gente y habrá que sacar el 50 por ciento y casos en los que inclusive hace falta personal”.

Para finalizar, sostuvo que “no tengo problemas con apoyar las medidas. Pero en el Congreso tenemos un cupo. Nosotros lo respetamos. Hay cosas que no dependen de nosotros. Y lo mismo sucede en las provincias y municipios”.