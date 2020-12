Un total de 59 senadores se anotaron para ser oradores en la histórica sesión donde se trata la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre ellos, uno solo de los tres sanjuaninos que hay en la Cámara alta, el empresario Roberto Basualdo. Por su parte, Rubén Uñac y Cristina López decidieron no hablar.

La intervención del legislador fue una de las más breves, apenas superó los dos minutos y medio y, fiel a su estilo, no anduvo con rodeos para expresar su postura que, como se sabía, era en rechazo del proyecto de ley

"Esta es una ley muy importante, más allá de que considero que no es el momento", arrancó Basualdo. Y agregó "en la calle sabíamos que iba a haber muchas pasiones, gente que iba a venir a apoyar de una manera o de otra. Estamos poniendo en riesgo a todos los que están ahí en la calle".

Basualdo le puso reparos al texto del proyecto que se trata en el recinto pero también reconoció falta de conocimiento en algunos aspectos: “Por lo que empecé a estudiar el tema, a escuchar a especialistas que opinaban de una manera y de otra. Yo tenía un pensamiento más amplio, pensaba diferente. Cuando empecé a escuchar las partes, me di cuenta que más que pensamiento amplio tenía desconocimiento”.

Y fue más allá al afirmar que "la verdad que no había tenido una educación sexual como me hubiera gustado tener, tampoco hice nada por tenerla, mis padres no me la dieron y lo peor, no se las transmití a mis hijas que es fundamental. Con todo esto que estamos tratando sobre el aborto sí o no, creo que tendríamos que estar hablando de cómo hacer para prevenir. Yo mismo presenté un proyecto para que hubiera una gran campaña de profilaxis y no se logró”.

Sobre el epílogo de su breve exposición, el senador sanjuanino fue tajante al afirmar que "esta ley no nos sirve, por eso voy a votar en contra", y que "después de 10 o 12 horas de debate, tendríamos que trabajar todos y unirnos para poder tener un buen trabajo de prevención".