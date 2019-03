Las frases más destacadas de Sergio Berensztein en Radio Mitre sobre el discurso del presidente Mauricio Macri:

“Creo que es un discurso más pensado en su base de apoyo tradicional que un discurso de apertura de sesiones pensando en el ciudadano promedio. El Poder Ejecutivo no le pide demasiado al Parlamento. Fueron pocas las cosas que se anunciaron”.

“Estamos en campaña y el presidente necesita polarizar con el kirchnerismo porque necesita consolidar una base. Vamos a una campaña en etapas. Si el Gobierno se consolida puede apostar a ganar en primera vuelta. Gobernar no parece ser uno de los fuertes de Cambiemos. En ganar elecciones fueron muy buenos hasta ahora”

Respecto a la influencia de la muerte del padre del presidente. “Probablemente en el corto plazo alguna influencia tenga. Pero era una persona grande. Tiendo a pensar que va a ser algo más bien neutro”.

“En lo económico hay mucha frustración. Era como un culturista que tomaba anabólicos, y le sacaste el anabólico de la emisión monetaria. El resto era medio ficticio. No tuvimos mejoras. ¿Por qué nos iba a ir bien? al contrario, tuvimos fuga de capitales. Donde podemos tener expansión importante lleva su tiempo. Argentina es más parecido a esto que a la locura consumista de 2011”.

“El Gobierno tiene algunas cosas para hacer. Vuelven los créditos Argenta, lo han transformado en créditos ANSES. Hay también la esperanza que eso mejore la situación. Con pinceladas de acuarelas la idea es formar una pintura que luzca mejor. Y con eso el gobierno espera ganar por penales, por poquito”

Respecto al caso D’alessio: “No soy abogado, pero voltear un juez o fiscal no implica voltear la causa. Los hechos están. Lo tomará otro fiscal, pero no muere todo con las personas involucradas. Me parece que estamos más ante un manotazo de ahogado. “Hay que ser paciente. La investigación lleva muy poco tiempo y el avance ha sido espectacular”.