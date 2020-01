El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió este lunes a responderle al presidente Alberto Fernández y le advirtió que su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, “no expresa lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses” respecto a las políticas para combatir el delito y el narcotráfico.

“Las tomo con mucho respeto porque no solamente es el Presidente sino que además es un representante de nuestro espacio político. Ahora, está claro cuando Alberto dice claramente que la ministra expresa lo que él piensa en materia de seguridad, que está muy bien y es lo lógico, pero eso no significa lo que la ministra expresa lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses”, replicó Berni.

El funcionario bonaerense realizó esas declaraciones luego de que el Jefe de Estado rechazara sus críticas contra Frederic. “Sería bueno que se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad”, remarcó Fernández.

Esta mañana, en declaraciones a radio La Red, Berni advirtió que “aquellos que venimos de la ciencia no creemos en el pensamiento ni único, ni binario como una metodología de construcción política, mucho menos, a la hora de sentarnos a pensar políticas públicas”.

“Néstor Kirchner nos enseñó que nadie es dueño de la verdad absoluta y que cuanto más profunda sea la discusión en un marco de respeto, nos acercamos más a la realidad”, le recordó al Jefe de Estado.

Seguido, Berni aclaró que “no es un improvisado” en materia de seguridad. “Me parece un hecho menor, me parece que la Argentina tiene problemas muy graves que afrontar de cara al futuro, que la provincia tiene problemas de seguridad extremadamente graves y me parece que para solucionarlos tenemos que tener una mirada del disenso, a veces, no permanentemente estar de acuerdo entre todos“.

Berni había calificado como “disparate” la decisión de Frederic de desestimar el uso de las armas Taser y señaló que la ministra nacional "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperado cruzar un semáforo".

Frederic le había respondido que él "tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio".