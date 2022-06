En claro desafío al partido gobernante y al Poder Ejecutivo nacional, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara Baja (Diputados) acordaron ayer por la tarde un dictamen de mayoría para aplicar la boleta única de papel como instrumento de votación a partir de las próximas elecciones. La reacción del gobernante Frente de Todos, que rechaza la iniciativa, fue de indignación: acusó a los opositores de "irresponsables" y de pretender "obstaculizar" la gestión.

El dictamen emitido, que se rubricó en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, reunió 58 firmas de los diputados de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal. Por contrapartida, el oficialismo y sus aliados suscribieron un dictamen de rechazo con 57 firmas. La intención de la oposición es llevar esta iniciativa al recinto la semana próxima.

En líneas generales, el proyecto propone aplicar el modelo de boleta única de Córdoba, con lo que se concentraría, en la misma papeleta, toda la oferta electoral a nivel nacional (presidente y vice, diputados y senadores nacionales). Se acordó, además, que este instrumento de votación también se instrumente en las elecciones primarias pese a la complejidad que esto implica por la cantidad de listas que suele presentarse en esta instancia.

La diputada Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio, exaltó el trabajo conjunto de los distintos bloques opositores plasmado en el dictamen. "Este proyecto es un ejemplo de lo que nos pide la ciudadanía: ponernos de acuerdo en torno a objetivos comunes enfatizó-. El actual sistema de boletas fue incorporando vicios que la boleta única ayudará a corregir. No significará una solución definitiva a los problemas del sistema electoral, no aportará soluciones mágicas, no hará desaparecer el clientelismo político, pero sí disminuirá y mucho el peso de los aparatos partidarios, por lo que el ciudadano perderá su condición de rehén.

Desde el interbloque Federal, su presidente Alejandro "Topo" Rodríguez desafió la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la iniciativa, si llegase a convertirse en ley. "Por primera vez el presidente y la vice coincidieron públicamente en impugnar con todas las letras boleta única. Este es un hecho significativo: hacía tiempo que esto no sucedía. Incurrieron en una descalificación alevosa: el ministro del Interior nos mandó a decir, por medio de una funcionaria (Patricia Fernández Blanco, secretaria de Asuntos Políticos), que estábamos trabajando en soluciones mágicas a problemas inexistentes. Después dijeron que no tiene sentido discutir porque el Gobierno la va a vetar. Nosotros vamos a seguir trabajando sin entrar en provocación ni conflicto para que este proyecto se apruebe, sea ley y no se vete", sostuvo.

En representación del oficialismo, la kirchnerista Paula Penacca calificó de "irresponsable" a los diputados firmantes del dictamen. "Si este sistema es tan bueno y superador, ¿por qué en la Capital, donde PRO gobierna hace casi 15 años, nunca más instrumentaron este sistema para llevar adelante sus elecciones", dijo.



Los dos primeros

Si se aprueba la ley, tendrán su imagen en la boleta los dos primeros candidatos de cada tramo. De esta forma no se verá afectada la igualdad de género dado que por ley después de un candidato varón siempre debe haber una candidata mujer, y viceversa. Esta cuestión había sido observada por militantes feministas.

Allende, al frente de Minería



La Cámara de Diputados argentina constituyó ayer las comisiones de Legislación Penal, Defensa, Transporte, Minería y Energía, con lo que quedaron formalizados los 46 cuerpos asesores.

Legislación Penal designó a María Rey (PRO) como presidenta, mientras que Mónica Litza, del Frente de Todos (FdT) quedó a cargo de la vicepresidencia primera y Manuel Aguirre (radical) de la vicepresidencia segunda.

La comisión de Transporte, por su parte, eligió al diputado Jorge Rizzotti (radical) para ocupar la presidencia, mientras que la diputada María López (FdT), a cargo de la vicepresidencia primera.

En la comisión de Minería, resultó electo el sanjuanino Walberto Allende (FdT) en la presidencia, mientras que su comprovinciana Susana Laciar (Producción y Trabajo) fue elegida para la vicepresidencia primera y el diputado, Jorge Verón (FdT) para la vicepresidencia segunda. Las secretarías corresponderán a los legisladores Karina Bachey (PRO), Dante López Rodríguez (FdT) y Francisco Monti (radical).

En tanto, en la comisión de Defensa Nacional resultó electo el diputado Alberto Assef (PRO), acompañado en la vicepresidencia primera por la diputada Agustina Propato (FdT), y en la vicepresidencia segunda, por el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).

En Energía quedó como presidente Santiago Igon (FdT), la vicepresidencia primera quedó a cargo del diputado, Francisco Sánchez (PRO), y en la vicepresidencia segunda, Guillermo Carnaghi (FdT).