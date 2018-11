Muy feliz. "Cuando Máximo salió de la cirugía, se despertó, me vio y me dijo: "Mamá, ¡lo hice! ¡No me morí!", contó Bolocco, con lágrimas en los ojos.

Dos días después de una riesgosa cirugía para extirparle un tumor cerebral, ayer por la tarde le dieron el alta a Máximo Menem Bolocco, hijo adolescente del expresidente Carlos Menem y la exmodelo chilena Cecilia Bolocco.



De esta forma, Máximo, quien ayer cumplió 15 años, podrá continuar con su recuperación en su casa tras casi una semana de internación de la que evoluciona favorablemente.



Bolocco habló con los medios apostados en el lobby de la Clínica Las Condes, donde estuvo internado su hijo, y aseguró muy conmovida que estaba "infinitamente agradecida" al trato que recibió de los médicos. "Es el día más feliz de mi vida, después del nacimiento de mi hijo", aseguró.



La ex Miss Universo también agradeció las cadenas de oración y el "cariño" que recibió durante estos días, a la vez que dijo sentir "que mi hijo siempre estaba siendo protegido".



"Es difícil, muy difícil, decirle a un niño de 14 años que va a ingresar a pabellón y que le tienen que sacar un tumor de la cabeza. Pero mantuvimos siempre la calma y él estuvo siempre contento, hasta las 11 de la noche del día jueves, antes de la operación. Muy feliz, rodeado de sus amigos del colegio, de sus profesores y de toda su familia por supuesto", contó Bolocco.



"Es una criatura maravillosa que quiere mucho a su familia. Están dadas todas las condiciones para que este chico cuando salga siga siendo feliz. Un niño que estuvo internado, cuando sale de esa internación y sale bien, redobla su felicidad", había manifestado Carlos Menem al retirarse de la clínica.



La operación realizada el viernes pasado no tuvo complicaciones y la evolución del adolescente será controlada periódicamente a la espera de que este jueves o el viernes se conozca el resultado de la biopsia que se le practicó para determinar con qué métodos continuará su tratamiento.



Por su parte, la directora de la Clínica, May Chomalí, dijo a la prensa que afortunadamente los exámenes neurológicos de Máximo están "absolutamente normales", mientras que Enrique Concha, médico que encabezó la intervención, apuntó: "Estamos todos muy sorprendidos con la recuperación de Máximo".



Sobre la relación de Máximo con su papá, Bolocco contó que " fue muy dura", cuando lo dejaron en la calle y lo maltrataron (cuando viajó a Argentina). Le afectó mucho a su corazón", enfatizó. Explicó que al día siguiente de la operación su hijo le pidió que pasara a la habitación solo su padre, que había llegado a Chile con sus hijos Zulemita y Carlos Nair. Cuando se le preguntó el porqué el expresidente se fue antes del cumpleaños de su hijo de este lunes respondió categórica: "Así ha sido siempre la cosa".



Sonriente y sereno



Al retirarse de la clínica, Máximo saludó a la prensa nacional e internacional que cubrió la noticia. Se lo vio sonriente, sereno y en muy buen estado. Lo acompañó su mamá, que no se despegó de él los cuatro días que duró la internación. Siempre estuvo muy contenido emocionalmente.