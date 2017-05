El juez federal Claudio Bonadio volverá a aparecer en el horizonte judicial de Cristina Elisabet Kirchner. Es que la causa por la denuncia que había realizado el fiscal Alberto Nisman días antes de su muerte recayó en su juzgado. Así lo resolvió en una resolución el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, en una disputa de competencia con otro magistrado federal, Ariel Lijo.

El entonces titular de la UFI-AMIA denunció a la ex Presidente y a otros ex funcionarios, entre ellos el ex ministro Héctor Timerman y el piquetero Luis D'Elía, por encubrimiento del atentado a la AMIA a través del memorándum de entendimiento con Irán. Horas antes de que presentara las pruebas que fundamentaban esa acusación en el Congreso Nacional, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Le Parc. La Justicia aún no pudo determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio, aunque en los próximos días podría haber avances significativos en ese expediente.

Bonadio es el mismo juez que procesó y elevó a juicio oral a Cristina Kirchner por la causa del dólar futuro. Además, investiga los negocios inmobiliarios de la familia de la ex Presidente en el caso Los Sauces.