El juez federal Claudio Bonadio rechazó este viernes conceder la excarcelación a los empresarios y ex funcionarios detenidos en la causa de los cuadernos de las coimas.

Así Bonadio aceptó el criterio del fiscal Carlos Stornelli quien se había negado a aceptar el pedido de excarcelación de un grupo de empresarios y ex funcionarios que fueron detenidos hace más de 48 horas por orden del juez Claudio Bonadio, en la causa que investiga un circuito de coimas que involucra a ex integrantes del Ministerio de Planificación General y a referentes de las principales firmas de la construcción y del sector energético. Resta aún la decisión del magistrado sobre si concederá o no la libertad a los siete imputados que así lo pidieron.

Carlos Wagner, Armando Loson, Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra, Javier Sánchez Caballero, son los empresarios que solicitaron ayer su excarcelación después de negarse a declarar en este expediente donde están acusados de participación necesaria de una asociación ilícita: están señalados como quienes pagaron las coimas que recaudaban ex funcionarios del extinto ministerio de Planificación Federal.

El representante del ministerio Público Fiscal se opuso a que se les conceda la excarcelación por el temor imperante a alguna obstrucción a la causa en la que son investigados y el riesgo a la suma.

Para la Justicia, los empresarios pagaron durante un lapso determinado entre 2008 y 2015 de 35.645.000 dólares a entonces funcionarios del Gobierno y algunos miembros de la Justicia, según se desprende de la acusación que se les leyó a los acusados en la indagatoria del jueves.

Los empresarios están acusados de realizar entregas de dinero en un “sinnúmero de oportunidades” lo que –según los investigadores- comprueba la “permanencia” en el tiempo de la asociación ilícita de funcionarios y empresarios.

Así, se determinó que "los recaudadores de la asociación ilícita contaron con la participación de los empresarios que pagaron”, más de 35 millones de dólares.

Respecto a los ex funcionarios que también habían requerido su excarcelación, Stornelli consideró que el juez Bonadio no debe conceder dicho beneficio a Rafael Llorens y Walter Fagyas.

Será el juez Claudio Bonadio quien determine en las próximas horas si concede o no la excarcelación a este grupo de personas.

En la causa hay al momento, 16 personas detenidas entre ex funcionarios y empresarios. Aún se encuentran prófugos Francisco Valenti (Pescarmona) y Oscar Thomas (ex director del ente binacional de Yaciretá). Además, hay 18 llamados a indagatorias sin prisión preventiva que empezarán a declarar el próximo lunes y concluyen el 13 de agosto con Cristina Kirchner.