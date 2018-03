La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, lanzó duras críticas contra la gobernadora bonaerense, María Eugenial Vidal, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la que acusó de juntarse "con gente que mata pibes por la espalda".

Bonafini hizo referencia a la inauguración del Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, en la comisaría Quinta de La Plata, que encabezaron Vidal y Carlotto el viernes de la semana pasada. El acto se llevó a cabo en un lugar donde, entre abril de 1976 y febrero de 1978, hubo un centro clandestino de detención que alojó a unas 200 personas.

"Estela de Carlotto estuvo con Ritondo y la Vidal en la inauguración de un centro en La Plata. No podemos inaugurar centros de derechos humanos con esta gente que mata los pibes por la espalda", expresó Bonafini en el habitual discurso que da los jueves en la Plaza de Mayo. En esa línea, agregó: "Tenemos que denunciarlos compañeros".

Bonafini le dedicó fuertes críticas a Carlotto y las Abuelas de Plaza de Mayo. "No hablemos más de abuelas y madres. Por favor, hablen de madres. Las abuelas ni vienen a la plaza, ni usan el pañuelo", indicó, exponiendo, una vez más, las diferencias entre las dos organizaciones.

"No nos confundamos más. A la madres nos duele en el corazón que ellas se junten con esta gente que matan por la espalda. Después se enarbolan con el pañuelo que no utilizan y que no quieren", sentenció.

La división entre ambas organizaciones es histórica. No es la primera vez que Hebe de Bonafini critica a Estela de Carlotto por mostrarse en un acto público junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires o por sus expresiones sobre el gobierno de Cambiemos.

