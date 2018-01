Resistiré. "Este gobierno nos quiere arrodillar", denunció Bonafini que estuvo 12 horas atrincherada para resistir el allanamiento. Después dio una conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, con una actitud de rebeldía hacia la Justicia, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se atrincheró ayer para rechazar e impedir así un allanamiento que la Justicia ordenó en la sede porteña de la entidad para hacer un inventario.



Según trascendió, el juez de feria Cosentino dispuso el procedimiento en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación que tuvo a su cargo el programa "Sueños compartidos", originada en demandas de acreedores y a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 8. Muchos de los demandantes reclaman por sus sueldos adeudados.



"Este Gobierno nos quiere arrodillar", declaró Bonafini en una conferencia de prensa. Antes se había "atrincherado" en la casa de Yrigoyen 1584 durante poco más de doce horas para evitar el allanamiento. Recién salió minutos antes de las 19 para descansar en un departamento que tiene al lado de la sede.



"Quieren ver todo lo que es de la fundación para llevárselo -declaró al mediodía en C5N-. Y acá no hay nada de la fundación, todo es de la asociación. La gente cree que vienen a buscar unos libros de cuentas. No. Vienen a buscar el archivo, los cuadros, los regalos, no para quedárselos, para destruirlo. Ellos quieren destruir la historia".



La organización de derechos humanos sostuvo que la iniciativa judicial representa "una violación de las garantías constitucionales".



"Tenemos que defender esto porque es del pueblo, es de todos los argentinos. Al único que no le pertenece es al Gobierno de Macri. Ellos se quieren apropiar de lo que nunca en la vida soñaron que iban a tener en sus manos", denunció Bonafini en la conferencia.



Luego continuó: "Este Gobierno nos quiere doblegar, nos quiere arrodillar. Y las Madres nos vamos a defender como sea. Esto no va a ser de quien no tiene que ser".



La medida fue ordenada por el juez Javier Cosentino, como parte de la causa por el quiebre de la Fundación de las Madres debido a los juicios indemnizatorios de extrabajadores del proyecto "Sueños Compartidos".



"A dos días del fin de la feria judicial la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar", tuiteó la cuenta oficial de Prensa de la entidad. También subieron un video a Youtube y enfatizaron: "Con las Madres, no".



"Procederán a realizar el inventario sobre la totalidad de los bienes existentes en dicho inmueble, debiendo designarse nuevo depositario judicial a la persona que se halle en el domicilio, a quien se impondrá de las penalidades pertinentes en caso de incumplimiento de los deberes que tal cargo impone", dice el documento de la Justicia.



"La gente cree que vienen a buscar unos libros de cuentas. No. Vienen a buscar el archivo, los cuadros, los regalos, no para quedárselo, para destruirlo. Ellos quieren destruir la historia. La ley hubiese sido que nos avisen. Así nosotras los esperamos con nuestros abogados. Quieren tomarnos por sorpresa", siguió Bonafini.



Según la titular de Madres, en la sede hay "regalos del mundo entero". Se refiere a 10 vitrinas con obsequios y "cuadros únicos".



"Todos acá tenemos más de 90 años y, después de pelear tanto por la libertad y la justicia, es increíble que tengamos que estar peleando con esto. Deberíamos estar tranquilas en nuestras casas y estamos en la batalla".



Los funcionarios llegaron pasadas las 9 de la mañana. "Cuando vieron que no podían entrar se fueron al bar de la esquina. Estuvieron ahí una hora y se fueron. Estamos a la expectativa, a ver si van a mandan a la Policía."



El abogado de las Madres fue a primera hora al juzgado a dejar constancia de que, según su postura, la medida era ilegal.