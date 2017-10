¿Coincidencia? Bonfatti criticó a Macri horas antes que el presidente llegara a la Ciudad de Santa Fe a respaldar al intendente José Corral (UCR) ante las denuncias por presunto desvío de fondos de la municipalidad a punteros políticos.

En medio de una campaña caliente en Santa Fe, que tiene al socialismo inmerso en una puja decisiva para no quedar terceros en la contienda electoral del 22 de octubre como ocurrió en las PASO, las urgencias se mezclaron con los excesos y el oficialismo quedó envuelto en una fuerte polémica. En un acto con gremialistas, el diputado provincial y exgobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, comparó el martes al presidente Mauricio Macri con el dictador nazi Adolf Hitler, lo que activó, de oficio, una investigación del Inadi y un fuerte repudio de propios y extraños.



Bonfatti intentaba trazar un panorama oscuro sobre la situación del país desde que Cambiemos asumió el poder. Pero ayer por la mañana, al tomar estado público sus declaraciones por una nota del diario La Capital, Bonfatti, también presidente del Partido Socialista, aclaró que no quiso comparar a Hitler con Macri y pidió disculpas "si eso fue lo que se interpretó". El incidente, lejos de sumarle al Socialismo santafesino, sumó más para Cambiemos que hoy tiene la mira puesta en un solo objetivo: ganarle la elección del 22 de octubre al candidato kirchnerista, Agustín Rossi, que terminó dando vuelta el escrutinio en las PASO cuando el gobierno nacional se frotaba las manos y saboreaba un histórico triunfo.



"El Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (Inadi) actúa de oficio ante la gravedad de esas declaraciones que comparan al Presidente con Hitler, en el marco de su principal objetivo que es luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, y promover el diálogo y la no violencia en la sociedad", sostuvo el organismo.



En tanto, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó su "más profundo repudio" a los dichos del titular del Partido Socialista, sobre los que dijo que "reflejan un desprecio por la memoria de la Shoá y el pueblo argentino". "Esperamos su retractación y un repudio del gobernador (Miguel) Lifschitz y de todo el Frente Progresista", amplió el ministro coordinador desde su cuenta en la red social Twitter.



Por su parte, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, calificó de "salvaje" a Bonfatti y lo acusó de "profanar la memoria de millones de víctimas del nazismo". "Ninguna calificación que no sea de repudio puede aplicarse a un genocida que degradó a la humanidad y perpetró el exterminio de 6 millones de judíos", dijo Bergman.



Los dichos de Bonfatti fueron pronunciados este martes en un acto que tuvo lugar en el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, durante el cual pidió a los santafesinos que piensen su voto, con vistas a las elecciones del domingo 22. "De joven creía en ese concepto que dice que el pueblo nunca se equivoca, pero se equivocó con Hitler y ahora se equivoca con Macri", aseguró el exgobernador. Sin embargo, ayer después del repudio pidió disculpas y aclaró que no fue su intención hacer una analogía: "Si eso fue lo que se interpretó desde ya pido mil disculpas, en primer lugar al Presidente por su investidura, y en segundo lugar a toda la comunidad judía porque sé perfectamente lo que fue la Shoá y el régimen nazi".

Las duras críticas del mismo palo

El legislador porteño y líder del socialismo de la Ciudad de Buenos Aires, Roy Cortina, consideró ayer como "una equivocación grosera" las declaraciones de Antonio Bonfatti, y señaló que "no representa en absoluto el pensamiento del Partido Socialista". "Es una equivocación tan grosera que da vergüenza", afirmó Cortina en declaraciones a Télam, y remarcó que los dichos del diputado provincial "no representan en absoluto el pensamiento del Partido Socialista".



"Las afirmaciones que realizó Antonio Bonfatti no expresan de ninguna manera el sentimiento del Partido Socialista ni de sus dirigentes, y muchos menos la mía, como gobernador de Santa Fe", expresó por su parte el actual mandatario provincial, Miguel Lifschitz, en un comunicado publicado en las redes sociales.