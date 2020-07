Los bonistas nucleados en Ad Hoc, Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores enviaron una carta al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que volvieron a rechazar la oferta argentina y amenazan con bloquear un posible acuerdo al contar con la mitad de los bonos que entrarían al canje de la deuda externa.

El comunicado, firmado por unos 30 fondos entre los que están BlackRock, Ashmore y Fidelity, manifiesta el apoyo a la contrapropuesta del lunes pasado y mencionan que los firmantes poseen el 32% de los títulos de canje en circulación y el 36% de los Bonos Globales, pero aclaran que “cuando estas cifras se combinan con otros tenedores que han comprometido su apoyo a la propuesta conjunta pero no pueden ser nombrados por razones institucionales, los partidarios de la propuesta representan el 60% de los Bonos de Canje y el 51% de los Bonos Globales en circulación”.

Según consigna Infobae, desde el Gobierno indicaron que no se puede probar que este porcentaje sea real, ya que existen mucho fondos que no declaran sus tenencias. De acuerdo a la última oferta oficial, formalizada el 5 de julio ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la Argentina debe alcanzar un porcentaje mínimo de aceptación: debe llegar a un 50% de aceptación explícita de la propuesta o de un 60% de adhesión implícita, cuando se aplican las cláusulas de acción colectiva (CAC) a cada serie de bono.

De comprobarse que los bonistas cuentan con al menos la mitad de los títulos que forman parte de esta reestructuración de deuda bajo legislación internacional, por unos US$ 64.800 millones, tendrían el poder de bloquear un posible acuerdo.

“Confiamos en que una resolución consensuada proporcionará un camino hacia una inversión aún mayor y más sostenida en los sectores de crecimiento de Argentina, incluidos los agronegocios, la energía, la minería, la infraestructura y la tecnología de la información, y un futuro económico brillante y sostenible para la gente de Argentina”, indica la carta que enviaron anoche al Ministerio de Economía.

Recuerdan que “durante muchos meses han mantenido conversaciones de buena fe con la República Argentina con el objetivo de lograr una reestructuración consensuada de la deuda externa de la República. En cumplimiento de este objetivo, el lunes 20 de julio de 2020 los tres grupos presentaron una propuesta conjunta de reestructuración de la deuda.”

El cierre formal del canje está previsto para el próximo martes 4 de agosto. Con esta fecha en mente, el Gobierno reafirmó el sábado pasado que la última oferta oficializada es el máximo esfuerzo al que está dispuesto el país. Las diferencias se achicaron, pero aún hay distancia entre los US$ 53,3 que propone pagar Argentina y los US$ 56,6 que pretenden los bonistas. Son poco más de tres dólares por cada 100 adeudados.

Cabe aclarar que desde el Gobierno no descartan extender la negociación hasta el 28 de agosto. De hecho, esa era la fecha que querían poner en la última oferta pero la SEC solo permite tener la propuesta de canje abierta por un máximo de 30 días. El canje debe cerrarse sí o sí antes del 4 de septiembre: ese día está prevista la liquidación de la operación, es decir, que se concrete el intercambio de los bonos.

Los fondos firmantes son los siguientes:

AllianceBernstein

Amia Capital LLP

Amundi Asset Management

Aquila Asset Management ZH AG

Ashmore Investment Advisors Limited

Ashmore Investment Management Limited

Autonomy Capital (Jersey) L.P.

Ayres Investment Management LLP

BlackRock Financial Management, Inc. and its affiliates

BlueBay Asset Management LLP

Caius Capital LLP

Carronade Capital Management, LP

Contrarian Capital Management L.L.C

Dumont Global

Farallon Capital Management, L.L.C.

Fidelity Management & Research Co.

GoldenTree Asset Management

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC

HBK Investments L.P.Invesco Advisers, Inc.

Mangart Capital Management Ltd

Monarch Alternative Capital LP

Paloma Partners Management Company

Pharo Management (UK) LLP

T. Rowe Price Associates

Vega Asset Management

VR Advisory Services Ltd