En el segmento de los autos chicos con precios entre $177.000 y $250.000, se vendieron más de 11.000 unidades en los primeros tres meses del año, lo que representa un crecimiento del 50% con respecto al mismo período del 2016.



‘Los autos más económicos son los que están moviendo el mercado‘, explicó un importante concesionario de la zona sur del Gran Buenos Aires. ‘Se trata de vehículos cotizados entre los $170.000 y $250.000, con distintos niveles de equipamiento y motorizaciones de baja cilindrada. Un 45% se vende a través de los distintos planes de ahorro y el resto son operaciones de contado’, añadió el operador del mercado.



‘El público entiende que la compra de un auto chico es mejor que tener esa plata en dólares, y, si lo adquiere a través de un plan de ahorro, puede llegar a un cero kilómetro con cuotas de menos de $1.500’, agregó el especialista.



La mayoría de los voceros de terminales e importadores consultados coincidieron en que la llegada de nuevos modelos provenientes de Brasil y China provocará que las ventas finales del grupo de coches de gama de inicio se ubiquen por encima de las 50.000 unidades hacia fin de 2017.



En 2016 se vendieron más de 35.000 coches con precios por debajo de los $250.000, lo que representó el 5% del total del mercado. Los modelos más vendidos dentro del segmento A, llamados ‘city cars’, son el Ford Ka, el Fiat Mobi y el VW Up, además de varios exponentes de marcas chinas como el Chery QQ y el Geely LC.



En el primer trimestre del año, el nuevo Ford Ka vendió 5.780 unidades; el Fiat Mobi 3.510 unidades y el VW Up patentó 3.850 unidades. En 2016, entre el Ka, el Mobi, el Up y los vehículos de origen chino se vendieron 35.000 unidades, lo que representó el 5% del total de patentamientos del 2016.



Diego Pizzichini, director de marketing de Chery Argentina, señaló que ‘el segmento de los autos chicos creció más de un 50% este año en relación al 2016. En nuestro caso, las ventas en el primer trimestre de 2017 totalizaron 500 unidades del modelo QQ, el auto más pequeño de nuestra gama’. ‘Esto ocurre por un tema relacionado con los precios, ya que tanto la versión Light como la Confort del QQ están por debajo de los $200.000’, añadió Pizzichini.



El listado de los autos del segmento A que están por debajo de los $250.000 es variado. Entre ellos se destacan el Chery QQ ($177.000); el Volkswagen Up ($201.000); el Fiat Mobi ($209.000); el Geely LC ($225.000) y el Ford Ka ($232.000).



A partir del segundo semestre, se espera el lanzamiento del Renault Kwid, fabricado en Brasil. Voceros de Renault adelantaron que ‘el Kwid será el reemplazante del Clio Mio. En Brasil se venderá con un nuevo motor Flex (nafta, alcohol y GNC). Para Argentina, el tema todavía está en estudio’.



Mariano Mlikota, gerente de Volkswagen, precisó que ‘en los últimos dos años, los autos chicos se mezclaron con modelos de un segmento superior, pero con precios más baratos. Cuando lanzamos el VW Up pensamos que podía llegar a competir con nuestro modelo Gol. Pero los números de venta nos demostraron que terminaron complementándose’. ‘Actualmente, el Up compite con el Mobi, el Ka y algunos vehículos de marcas chinas’, sostuvo Milikota.

