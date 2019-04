Voto encantado. Gustavo Bordet votó cerca de las 10 de la mañana en la Escuela Vélez Sarsfield de Concordia, junto a su esposa y su hija Delfina, de 16 años, que votó por primera vez.

A la cabeza de una alianza que incluye a los peronistas históricos, y que para estas elecciones sumó al kirchnerismo del que estaba alejado, el gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet se encaminaba anoche a un contundente triunfo en las PASO que le abría la puerta a su reelección y volvía a dejar a cambiemos con las manos vacías.



Al cierre de esta edición, el escrutinio era extremadamente lento. Así, con apenas el 10% de las mesas escrutadas, el frente "Creer Entre Ríos" de Gustavo Bordet se imponía con el 55 por ciento de los votos contra el 32 por ciento del candidato de Cambiemos, Atilo Benedetti.



Y aunque aún faltaba mucho para contar, igual pasadas las 22 se desataron los festejos en el búnker de Bordet. Por esas horas, el gobernador ya había adelantado algunas reflexiones a la prensa y prometía "profundizar" su modelo de gestión y sus proyectos porque "ese fue el mensaje de apoyo que transmitieron las urnas".



Por lo pronto, Bordet, aseguraba anoche que consiguió en las PASO provinciales el 55 % de los votos y le sacó "más de veinte puntos" de diferencia al candidato de Cambiemos, Atilio Benedetti.



"Estamos ganando prácticamente en la mayoría de los departamentos de la provincia. El ministro (Rogelio) Frigerio me mandó un Whatsapp para felicitarme", afirmó el gobernador.



En este contexto, el mandatario provincial, felicitó "a todos los entrerrianos y entrerrianas por haber concurrido a votar. Casi el 80% de concurrencia lo cual es un porcentaje muy alto".



Interrogado acerca de si el Justicialismo podría unirse a nivel nacional, manifestó que "trabajamos para unir no solo el peronismo, sino un frente con 11 partidos políticos. Podemos tener matices y diferencias pero es mucho más importante ponernos de acuerdo en los ejes centrales de una propuesta. No fue un acuerdo de dirigentes, sino consolidado que se ve reflejado en este triunfo".



En la vereda de enfrente, Atilio Benedetti, se mostró muy satisfecho por su perfomance en la contienda electoral, agradeció a la militancia y advirtió que "ahora recién empieza la verdadera campaña". Por el poco volumen escrutado aún era demasiado temprano para analizar el resultado y determinar si había aumentado el caudal electoral de Bordet o si Cambiemos había acortado distancias.



Lo cierto es que la casi segura victoria del frente "Creer Entre Ríos", marcará la continuidad de la racha negativa de Cambiemos, que perdió las elecciones provinciales en Neuquén, Chubut, Río Negro y las PASO de San Juan.



El justicialista Bordet, uno de los gobernadores de buen diálogo con el presidente Mauricio Macri buscará



su reelección el 9 de junio próximo de la mano del frente "Creer Entre Ríos", una alianza entre 11 partidos y sectores del kirchnerismo, y lleva a su ministra de Desarrollo Social provincial, Laura Stratta, como candidata a vicegobernadora.



Aunque en estas PASO competían siete precandidatos a gobernador, solo el Socialismo dirimía a su representante en estas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Todos los restantes partidos llevaban una lista única.



Para estas PASO estaban convocados a votar un total de 1.080.298 ciudadanos de Entre Ríos en en 3.262 mesas habilitadas en 570 escuelas.

La alegría de Macri por el Gato Romero

El presidente Mauricio Macri llamó anoche al golfista Eduardo "Gato" Romero para "felicitarlo por su nuevo triunfo" en las elecciones de ayer, donde fue ratificado para un nuevo mandato como intendente de la ciudad cordobesa de Villa Allende.



Macri llamó a Romero (Córdoba Cambia) y lo felicitó por haber triunfado nuevamente, al tiempo que dijeron que la Casa Rosada estima que el candidato oficialista le sacó unos diez puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, el exintendente Héctor Colombo (Unión por Córdoba).



El resultado favorable "demuestra que vamos por el buen camino, hemos hecho cosas buenas. Nos faltan otras por hacer pero tenemos una visión de futuro de lo que queremos", aseguró Romero a la prensa local.



Con respecto a Macri, dijo que "seguramente lo vaya a visitar hoy a la Casa de Gobierno a Buenos Aires. Yo creo que él siempre estuvo. He viajado mucho a Buenos Aires, mucho, mucho para hacer gestiones porque yo de política no entendía", expresó. Es que, admitió Romero, cuando ganó la intendencia por primera vez "estaba nadando en un mar de dulce de leche, no sabía para qué lado ir".