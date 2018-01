Rotundo. "Miedo no tengo de nada, salvo de Dios. Voy a enfrentar algo muy lindo, que es criar unos hijos", dijo Boudou.

El exvicepresidente Amado Boudou sostuvo ayer que la expresidenta Cristina Fernández y su familia son quienes sufren persecución y aseguró no tener miedo "de nada, salvo de Dios", al hablar de su situación judicial tras notificarse en Tribunales de la excarcelación y la caución juratoria que se le impuso.



"Si hay alguien perseguido, es Cristina Fernández de Kirchner. Ella y su familia, que están sufriendo un embate monstruoso, pero no es una cuestión de personas sino de los doce años (de gestión del Frente para la Victoria)", dijo en referencia a los gobiernos de los cuales fue parte.



"Juré que no me iba a escapar, como puso en la tapa un medio", ironizó en la puerta de Comodoro Py 2002 luego de terminar el trámite de rutina de firmar la notificación de excarcelación y caución juratoria que se le impuso el viernes último para su excarcelación.