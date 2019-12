El exvicepresidente y exfuncionario de la era kirchnerista, Amado Boudou, aseguró estar "convencido" de estar "preso por todo lo bueno que hice en el Gobierno y todo lo malo que no hice".



"Estoy convencido que estoy preso por todo lo bueno que tuve la suerte de hacer y todo lo malo que no hice. Realmente pienso mucho en mis hijos y les explico la visión de lo que estamos viviendo", destacó Boudou en una entrevista con radio El Destape.



El exfuncionario aseguró que "nunca hubo menos calidad democrática que durante el gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri" y llamó a "tener conciencia de que va a haber un ataque brutal contra el gobierno de Alberto (Fernández)".



Sostuvo que la asunción de Fernández es "una bocanada de esperanza" y apuntó que si bien "todos están esperando cuestiones económicas, también es importante los temas judiciales". "La eliminación de los fondos reservados de la ex SIDE es la apuesta más valiente del Gobierno. Muestra que va a haber cambios de verdad", afirmó Boudou desde el penal de Ezeiza, donde cumple una condena de 5 años y 10 meses por la causa Ciccone.



Sobre la causa que lo llevó a estar en prisión sostuvo que "los tiempos los marcó el cronograma electoral" y dijo tener "una gran expectativa en que la Corte Suprema permita revisar la causa" ya que "la sentencia estaba escrita antes del juicio". "Al juez (Pablo) Bertuzzi que me condenó el gobierno de Macri le pagó su sentencia con un ascenso a la Cámara Federal", afirmó Boudou.



Criticó "el brutal ataque a la clase media" durante la última gestión de gobierno producto de "los tarifazos y la inflación" y, aseguró que "nunca hubo menos calidad democrática que durante el gobierno de Macri". "Hemos vivido los 4 años más corruptos de la historia Argentina", aseguró.



"El futuro está para hacerse. Pongámosle una ficha fuerte al gobierno", pidió Boudou.



El pasado 17 de julio la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 5 años y 10 meses de prisión para Amado Boudou por los delitos cometidos en el proceso de salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. La medida fue dispuesta por la Sala IV de Casación, máximo tribunal penal del país, que encontró al exvicepresidente culpable de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública.

¿Domiciliaria para D"Elía?

El exsubsecretario de Tierras para el Hábitat Social y dirigente piquetero, Luis D"Elía, dijo ayer desde el penal de Ezeiza, donde está detenido, que "por temas de salud" podría conseguir la prisión domiciliaria y afirmó que "pronto tendremos novedades". "Estamos en un juicio que fue arbitrario. Me imputaron por ocho delitos, me bajaron siete y luego me restaron cuatro años de condena. Esto se llama tomarme el pelo", advirtió a El Destape radio. En ese sentido, dijo ver que "salen exfuncionarios, pero a los dirigentes sociales nos esperan tiempos difíciles". "El Consejo de la Magistratura tiene que ponerse los pantalones", expresó. "Mientras haya presos políticos, todo será un escándalo", manifestó desde Ezeiza. Afirmó que "por temas de salud, puede que me den la domiciliaria".