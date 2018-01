El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró este domingo que vive con dificultades económicas y en un departamento ubicado en el barrio de Barracas que es prestado por un amigo. "Nos tuvimos que mudar con mi mujer porque la situación iba a ser más difícil en términos económicos", explicó.

Boudou contó que su sustento económico procede de asesoramientos y del alquiler de un departamento de su propiedad. "Vivo con dificultades", aseguró.

El ex funcionario kirchnerista fue padre el 17 de enero, cinco días de recuperar la libertad tras estar dos meses y medio preso en la cárcel de Ezeiza. Su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a mellizos.

Con respecto al cuidado que necesitan sus hijos, Boudou reconoció que los chicos "llevan guita" pero admitió que la gente lo ayuda. "Mucha gente deja pañales en la puerta de mi casa", sostuvo. "Es un gran gesto", reconoció en una entrevista con el periodista Mauro Viale en América.

Boudou aseguró que el Gobierno propicia "una demonización de las principales figuras" de la gestión kirchnerista a la que él perteneció. Además, afirmó que existe una "banalización" de las principales políticas que se pusieron en marcha, y criticó la "violencia verbal" ejercida sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El ex vicepresidente afirmó además que para la gestión que conduce el Presidente Macri "hay argentinos que merecen derechos, y otros que no lo merecen", y por eso se les quitan derechos, como por ejemplo, las jubilaciones.

En otro tramo de la entrevista, Boudou se refirió a la ex presidenta, Cristina Kirchner, y la calificó como "valiente". Aseguró que "la violencia verbal contra la ex presidenta" se debía precisamente porque era "valiente" y "mujer". Agregó que, en materia política, la ex mandataria "es la que más votos tiene de la oposición".

Sobre su detención en el Penal de Ezeiza, el ex vicepresidente consideró que se hizo para "la foto" y responsabilizó al juez instructor (Ariel Lijo) porque "lo instruyó" o porque "lo dejó suceder", en referencia a las fotos y video que le tomaron el día de su detención y por la que existe una investigación en curso. "La detención fue hecha para hacer esa foto, porque no había razón para la detención, siempre estuve a derecho", subrayó Boudou.