El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou está detenido en la cárcel de Ezeiza. Fue condenado por un Tribunal Oral Federal a la pena de cinco años y 10 meses de prisión por la adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica mientras era ministro de Economía de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación confirmó esa condena y la defensa del ex funcionario -ejercida por Graciana Peñafort y Alejandro Rúa- ante esa decisión presentó una queja en la Corte Suprema de Justicia. Además, fue condenado a tres años de prisión en la causa en la que se investigó si falsificó tres formularios para transferir un auto Honda, modelo 1992.

Boudou tiene abiertas tres causas radicadas en el juzgado de Ariel Lijo. Una por el negociado entre la provincia de Formosa y la empresa The Old Fund, vinculada al círculo de negocios de Boudou. Otra por la rendición de viáticos en el Senado. La restante es por enriquecimiento ilícito.

En ese expediente, Boudou designó el 23 de septiembre pasado como abogado defensor al ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. El jurista y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos será codefensor de Boudou en la causa en la que se investiga la evolución patrimonial del ex vicepresidente. Hasta la designación de Zaffaroni, en ese expediente lo defendía su amigo y abogado Eduardo Durañona.

En ese caso están bajo investigación además de Boudou, su amigo y socio -también detenido- José María Núñez Carmona, el abogado Alejandro Vandenbroele, y Juan Carlos López. También fueron imputadas sus ex parejas Agustina Seguín y Agustina Kampfer.

Según explicaron allegados a Boudou, la designación de Zaffaroni se concretó para que “pueda ir a visitarlo a Ezeiza”. El ex vicepresidente y el ex juez de la Corte Suprema tienen una relación de amistad desde hace unos años. Zaffaroni ya había solicitado ante Casación ser aceptado como “amigo del tribunal” en la causa Ciccone, en su carácter de profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa. Fue aceptado y pidió la nulidad de la sentencia en contra de Boudou por entender que era “arbitraria”.

Los abogados defensores pueden visitar a los detenidos en cualquier momento. En tanto el resto de las visitas -familiares o amigos- tienen días y horarios acotados y además deben cumplir con varios requisitos burocráticos para ingresar a los penales federales.

Una vez que Zaffaroni se presente en el juzgado de Lijo para aceptar el cargo, obtendrá el certificado que lo habilita para ingresar a la cárcel como abogado defensor del ex vicepresidente de la Nación.

