El detenido exvicepresidente Amado Boudou llegó esta mañana a los Tribunales de Comodoro Py para estar presente en la jornada de del juicio oral que se le sigue por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. Allí escuchará la presentación del testigo citado durante la jornada, el exfuncionario del Ministerio de Economía José Capdevilla.

El ex Ministro de Economía vicepresidente fue trasladado esta mañana desde la cárcel de Ezeiza. Al pedido lo hizo él mismo, antes de que se supiera que Alejandro Vandenbroele comenzó una negociación para acogerse al régimen de arrepentido.

La cita estaba pautada para las 9.30 y Boudou arribó a las 9 a la sede judicial de Retiro: entró fuertemente custodiado, cubierto por escudos y con un casco que impedía ver su rostro.

En el juicio por la compra de la calcográfica Ciccone, el exfuncionario está siendo investigado por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública, junto a José María Núñez Carmona, el ex funcionario de Economía Guido Forcieri, Resnik Brenner y el presunto testaferro Vandenbroele, cara visible de The Old Fund, la empresa que puso los fondos para levantar la quiebra de Ciccone.

Boudou está detenido por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en la causa por enriquecimiento ilícito. El ex Vicepresidente tiene interés en escuchar el testimonio de Guillermo Capdevila, que era director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a fines de 2010, cuando la AFIP le pidió que opinara sobre el pedido de moratoria de la empresa.

Mientras tanto, se espera novedades en torno a Vandenbroele, quien está imputado y pidió el ingreso al programa de Testigos Protegidos, por lo que se cree que aportará datos clave como arrepentido en las tres causas por las que está siendo investigado Boudou.