Las defensas de los detenidos exvicepresidente Amado Boudou y su supuesto testaferro, José María Nuñez Carmona, fueron citadas por la Cámara Federal porteña el próximo martes 21 de noviembre, para ampliar los argumentos en reclamo de la excarcelación de sus clientes en la causa por enriquecimiento ilícito. Como consecuencia, ambos deberán permanecer en el cárcel al menos 10 días más.

Los camaristas de la sala uno del Tribunal de Apelaciones, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, convocaron a una audiencia ese día, en la que los abogados podrán exponer de manera oral o dejar un escrito, de manera previa a resolver si confirman o no el rechazo del juez federal Ariel Lijo a e excarcelar a Boudou y Nuñez Carmona, informaron a Télam fuentes judiciales.

Ambos están presos en la cárcel de Ezeiza desde el viernes 3 de noviembre por orden del juez Lijo, quien los acusó por tres maniobras de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente.

Bruglia y Ballestero son los mismos jueces que definirán esta semana si conceden la excarcelación al exministro de Planificación, Julio De Vido -detenido en la cárcel de Marcos Paz- en una de las causas por la que fue detenido, la compra de buques de gas licuado a cargo del juez Claudio Bonadio.

En el caso de Boudou y Nuñez Carmona, tras escuchar a sus defensores Eduardo Durañona y Matias Molinero, respectivamente, los camaristas quedarán en condiciones de resolver si los liberan o no.

Paralelamente, en la causa penal donde Lijo los detuvo por supuestos hechos de lavado de activos, que obstaculizarían el recupero para el Estado de los bienes que se considere se obtuvieron de manera ilícita, el Magistrado tiene que resolver sus situaciones procesales. Esto ocurriría una vez que sean indagados todos los convocados, ya que la ex novia de Boudou Agustina Kampfer pidió prórroga, al igual que otro supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele, el titular del fondo de inversión The Old Fund que se quedó con la ex imprenta Ciccone Calcográfica.

Vandenbroele estaba citado para la semana pasada pero el día anterior se presentó en Comodoro PY para informar al juzgado un cambio de abogado defensor y optó por recurrir a la defensoría oficial, por lo cual el juez accedió a posponer el trámite.

Otro acusado de haber actuado como supuesto testaferro de Boudou, Juan Carlos López, deberá presentarse en tribunales para declarar el próximo miércoles 15.

El fiscal del caso, Jorge Di Lello, sugirió a Lijo en un dictamen donde rechazó la nulidad de la detención, buscar algún medio alternativo a la prisión por considerar que Boudou estuvo siempre a derecho y que los elementos advertidos como riesgos procesales ya estaban en la causa hace tiempo.

Fuente: Télam