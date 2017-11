Boudou llamó este lunes a la tarde a su abogado por teléfono y arrancó la conversación con temas cotidianos. Hablaron sobre la alimentación del penal, sobre algunos efectos personales que quería que su defensor le llevara cuando volviera a visitarlo. Hasta que Durañona lo frenó y le avisó:"Mirá, está pasando lo siguiente...". Y comenzó a contarle que Vandenbroele había firmado el acta para ingresar al Régimen de testigo e imputados protegidos: se arrepintió y va a hablar.



La respuesta del ex vice, según aseguraron a este diario en su entorno, fue simple: "No me importa". Buscó así minimizar el impacto que la indagatoria de su presunto testaferro puede tener en la causa conocida como "Ciccone 2", donde se investiga la ruta del dinero, es decir de dónde provinieron los fondos que permitieron el salvataje de la Calcográfica cuyo paquete accionario mayoritario quedó en manos de The Old Fund, empresa de Vandenbroele.



Según pudo saber Clarín, la defensa de Boudou no se esperaba este giro en las causas, es decir, la decisión del apuntado testaferro de ingresar al programa como imputado protegido, ya que se encuentra en esa situación procesal en tres expedientes, uno de ellos también, vinculado a la renegociación de la deuda que la provincia de Formosa tenía con el Estado. "Nos sorprendió, pero no nos preocupa, no sabemos qué puede decir", insistieron desde el entorno del ex vice, donde repiten "ellos no se conocen".



En el entorno de Núñez Carmona suponen que la información que aportará estará vinculada a la renegociación de la deuda de Formosa (que podría complicar al gobernador Gils Insfrán, además de a Boudou) y también datos sobre quiénes participaron de la ruta del dinero para levantar la quiebra de Ciccone y ponerla en marcha. Allí el mencionado en los pasillos judiciales es el banquero Jorge Brito.