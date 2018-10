Goleador. Gabriel Jesús convirtió para Brasil ante Arabia Saudita, en la previa del superclásico del martes con Argentina por fecha FIFA.





Sin dudas que Brasil se tomó el partido ante Arabia Saudita como un entrenamiento. La diferencias de potencial son demasiado amplias, y, ante una temperatura elevada, convenía no exigirse demasiado y dosificar energías. Se vio claro desde el arranque que el equipo de Tite, con figuras que también saben que son de la base del equipo y no tienen por qué arriesgarse, no se expondría a full en cuanto a intensidad y aceleración. Brasil tiene jugadores que saben que estarán siempre en la consideración del entrenador, como Renato Augusto, Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus y, por supuesto, Neymar. Por eso, ellos jugaron con mucha menos presión y necesidades que los futbolistas de Scaloni en el 4 a 0 a Irak. Además, obvio, Arabia Saudita difícilmente pueda ser medida, aun cuando esta versión made in Juan Antonio Pizzi muestra mayor orden colectivo que otras expresiones que años atrás perdieron partidos oficiales por goleadas amplias. El equipo del entrenador argentino no tuvo ingenuidades graves y sí algunas buenas elaboraciones.



Ganó Colombia

Con una gran actuación de Juan Fernando Quintero, Colombia goleó 4-2 a Estados Unidos en uno de los amistosos de la fecha FIFA disputado en Tampa Bay, Florida. Los Cafeteros perdían y lo dieron vuelta en el complemento.