Atravesado por la indignación y el rechazo por la fiesta de cumpleaños en la residencia de Olivos, que implicó la violación de la cuarentena estricta en julio de 2020 por parte de la familia presidencial, familiares de las víctimas mortales que dejó la pandemia de coronavirus homenajearon a sus seres queridos en la "marcha de las piedras".

La protesta por el mal manejo de la pandemia por parte del Gobierno nacional tuvo su epicentro frente a la misma quinta de Olivos y en Plaza de Mayo.

Frente a Olivos los asistentes dejaron piedras grabadas con los nombres de muchos de los fallecidos. Allí, el silencio, entrecortado por aplausos, imperaba en medio de los manifestantes, mientras desde las calles cercanas llegaba el eco de las bocinas de protesta.

El homenaje, convocado a través de las redes sociales bajo la etiqueta "marcha de las piedras", contó con la asistencia de algunos políticos de la oposición, como Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

"El dolor no tiene palabras. Esto es muy catártico, tiene verdad. Es un ritual colectivo del dolor por eso esto no puede desaparecer", dice Roxana con lágrimas en los ojos. La piedra que dejó tenía el nombre de Alberto, su padre, quien falleció después de estar internado tres semanas. "No tuvimos velorio, no tuvimos nada. La última vez que lo vi fue a dos metros y después era una cajita", agrega la mujer, que llegó hasta Olivos acompañada por su marido.

"El dolor se hace más grande cuando sentís que se te están riendo en la cara", dice un cartel. "Ni olvido, ni perdón", agrega otro.

Cada piedra tiene un nombre, una familia y una historia detrás. Algunas llegan en bolsas, traídas por los voluntarios que acercaron los recuerdos de aquellos familiares que no pudieron estar presentes.

En la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, la mayoría de los participantes del acto, familiares o amigos de los fallecidos a causa del covid-19, se acercaron en silencio hasta los sectores elegidos para depositar las piedras grabadas con los nombres de sus seres queridos.

La propuesta de movilizarse en un día feriado frente a la Casa Rosada y la residencia de Olivos surgió en las redes sociales, donde se fue multiplicando a partir de los hashtags #MarchaDeLasPiedras y #VoluntariosMarchaDeLasPiedras, tras un tuiteo inicial que propuso "llevar una piedra por cada muerto por covid a Casa Rosada y dejarla ahí".

La movilización se fue poblando en las primeras horas de la tarde, tanto en Olivos como en la Plaza de Mayo, con piedras escritas con fibrones o carteles, en las que se intercalaban historias de vida con algunas consignas contra el manejo de la pandemia. Un afiche colocado sobre el asfalto de la avenida Libertador, frente a la quinta de Olivos, decía, por caso: "Por la corrupción, negligencia e insensibilidad social, prohibido olvidar, QEPD".

