El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó hoy lunes que "lo peor de la pandemia de coronavirus no pasó" y dijo que ningún país del mundo "volvió a la normalidad".

En una serie de tuits, el funcionario provincial reconoció que "las comparaciones no son odiosas cuando nos permiten poner en dimensión lo que nos pasa en Argentina", y describió que "analizar cómo viven hoy el coronavirus la mayoría de los países del mundo demuestra que lo peor de la pandemia no pasó y nadie volvió a la normalidad".

Así, dijo que "Nueva Zelanda fue aplaudida por su gestión frente al coronavirus y volvió casi a la normalidad después del primer pico", pero destacó que "un rebrote llevó a las autoridades a tomar la única medida efectiva: cuarentena estricta a 1.7 millones de personas en Auckland".

"Un problema sigue siendo la provisión de insumos. Acá pudimos resolverla gracias a una gestión inédita, que nos permitió traerlos desde China. En Francia, el riesgo de escasez de guantes preocupa a los profesionales de la salud. Sí, en Francia", recalcó.

Otro tema sensible es el turismo. El verano europeo se vive con fuertes rebrotes. En Italia, preocupa la gran circulación de gente y el aumento de casos al regreso de vacaciones. Los jóvenes son los principales contagiados.https://t.co/EQ1LyafvQF — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) August 17, 2020



Para el ministro, "otro tema sensible es el turismo: el verano europeo se vive con fuertes rebrotes". Graficó que "en Italia preocupa la gran circulación de gente y el aumento de casos al regreso de vacaciones", y señaló que "los jóvenes son los principales contagiados".

"Las actividades recreativas siguen paralizadas en el mundo a pesar de esfuerzos millonarios que se hicieron. En Nueva York, decidieron prolongar hasta enero el cierre de teatros en Broadway. Claramente, el mundo sigue en vilo por el Covid-19", finalizó.