La provincia de Buenos Aires habilitó la inscripción para la campaña de vacunación a personas extranjeras que residan en territorio provincial. Se podrán vacunar quienes tengan DNI argentino y quienes estén tramitando la documentación que acredita que viven en el país.

Según informó la jefatura de Gabinete bonaerense, con esta decisión que incluye tanto a personas migrantes como a refugiadas, se “accede al derecho de recibir la vacuna en las mismas condiciones y siguiendo los mismos criterios de prioridad establecidos para los y las bonaerenses”.

Además se informó que quienes no tengan DNI ni acrediten estar en situación de trámite podrán anotarse igual ya que recibirán asistencia para “el inicio de los trámites correspondientes”.

En el gobierno bonaerense aseguraron que, de este modo, más habitantes de la provincia pasan a estar en condiciones de recibir la vacuna y que la decisión posibilita “el tratamiento equitativo en el acceso al derecho al cuidado de la salud, ya que la medida avanza en el sentido de favorecer la reducción de la circulación del virus, al incluir a más personas en el esquema de vacunación”.

El esquema para incluir a residentes extranjeros en el plan de vacunación fue elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, junto a la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete de Ministros que comanda Carlos Bianco y el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Daniel Gollan.

Las personas extranjeras que quieran inscribirse en Buenos Aires Vacunate para obtener un turno deberán ingresar a través de la web de la vacunación y elegir la opción “Me quiero registrar”. Una vez allí, se deberá seleccionar la opción “Necesito ayuda en la registración”, lo que habilita el formulario de carga de datos personales, que incluye la opción “Adjunte identidad”, que permite cargar un archivo que acredite la identidad de la persona. Dicho archivo podrá ser la copia de un documento expedido por el país de origen de la persona que se inscribe, o bien la constancia de residencia precaria, temporaria o permanente o la solicitud de reconocimiento de estatus como persona refugiada.

Algunos países ya vacunan incluso a personas extranjeras no residentes. El caso más notorio es el de Estados Unidos. El ex presidente Mauricio Macri contó que se vacunó contra el coronavirus en el país del norte, durante un viaje que realizó esta semana. “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales. En febrero de este año, había asegurado que no se iba a vacunar hasta que lo haya hecho la totalidad del personal de salud.

El jefe de Gabinete de Kicillof se refirió este martes a la vacunación del ex presidente realizada en Estados Unidos. Cuestionó el accionar del ex mandatario al decir que “es como cuando a los chicos o a los perritos los encontrás haciendo una macana, bajan la cola y quieren dar alguna excusa, bueno, es lo mismo. Lo engancharon en offside haciendo algo que dijo que ni iba a hacer y sale por la tangente. Intenta salir por arriba criticando la falta de vacunas que él debería agradecer”.

Este lunes, la provincia de Buenos Aires precisó que ya son 3.096.274 los bonaerenses vacunados contra el coronavirus y destacó que se inmunizó el 95% del personal de salud, el 84% de las personas mayores de 60 años, el 50% del personal docente y no docente y el 27% del personal de seguridad.