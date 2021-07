Nota de Infobae

El ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó 22 casos de la variante Delta de coronavirus en la noche de este viernes. A su vez, precisaron que no existe la circulación comunitaria en el territorio.

En el detalle publicado, se registran 22 casos confirmados. De ellos, 20 son viajeros internacionales (13 detectados en punto de entrada, 7 detectados en seguimiento en hoteles). Además, 2 casos por contacto estrecho.

“Gran parte del trabajo para retrasar la circulación comunitaria de la variante Delta se debe a los controles exhaustivos que realizamos en conjunto con Migraciones. En provincia de Buenos Aires tenemos 22 casos confirmados y todos con nexo a personas viajeras”, precisó a través de su cuenta de Twitter el flamante ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Vale recordar que durante las últimas conferencias que dio para hablar de la situación sanitaria, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, aprovechó para criticar a quienes no cumplen el aislamiento y contribuyen a que llegue la variante Delta al país: “Hay que cuidarse, sobre todo porque algunos irresponsables, por decir lo menos, han venido del exterior contagiados con la variante Delta e insisten en no cumplir las medidas de cuidado. Esto no es el ‘sálvese quien pueda’ o ‘yo hago lo que quiero’. Acá estamos en una emergencia sanitaria y estas variantes pueden hacernos retroceder rápidamente. Necesitamos demorar el avance de la variante Delta”.

En la conferencia del último martes que encabezaron Kicillof, Daniel Gollan y Carlos Bianco, los funcionarios informaron que, hasta ese día, había 12 casos confirmados de la variante Delta. Tres días después, ya hay 10 contagios más. Se espera que el número se vuelva a actualizar el próximo martes, que es el día en el que el gobierno bonaerense informa sobre el avance de la pandemia en el territorio.

Hoy, en medio de la polémica por los contagios con la variante de coronavirus en Córdoba, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este viernes que se encuentra estudiando si dos casos de la variante Delta se produjeron por circulación comunitaria de esa variante.

A partir de dos casos confirmados de la variante Delta, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició de manera inmediata una investigación exhaustiva. Por el momento, no presentan evidencia de un nexo epidemiológico con una persona que regresó luego de un viaje. Resuelta esta investigación podrá determinarse si existe circulación comunitaria en la Ciudad. Con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Monserrat, donde se detectó uno de los positivos.

A su vez, ante el foco de contagios de la variante Delta registrado en la provincia de Córdoba en los últimos días, el Ministerio Público fiscal local informó que cinco personas fueron imputadas y detenidas este viernes. Se trata de dos ciudadanos peruanos y tres argentinos, quienes son señalados de violar las medidas de restricción y también promover la propagación. Hasta el momento, las autoridades sanitarias aislaron a más de 800 personas y descartan la circulación comunitaria.

Según detalla el comunicado oficial, se trata de dos ciudadanos peruanos imputados por el artículo 205 del Código Penal, que refiere a la violación de medidas de restricción; y tres argentinos, residentes en Córdoba, imputados por en artículo 202 del Código Penal, que corresponde a la propagación del virus.

Además, más de 20 personas quedaron aisladas en Salta, en forma preventiva, tras registrar contacto estrecho con un deportista que a principios de julio regresó de Europa y dio positivo para la variante Delta de coronavirus. Ahora las autoridades sanitarias esperan los resultados de los estudios correspondientes.

Así lo informó este viernes el ministro de Salud Pública provincial, Juan José Esteban, quien señaló que “en Salta el paciente cumplió el aislamiento pero lamentablemente el negativo de primera instancia confundió y cuando comenzó con los síntomas se le hizo el hisopado y la PCR, además de la secuenciación genómica, y dio positivo para (la variante) Delta”.